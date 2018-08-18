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Cumhurbaşkanı Akıncı Annan’ın Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Annan’ın Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:10
Cumhurbaşkanı Akıncı Annan’ın Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı!


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akıncı, sosyal medyadan yayımladığı mesajda, şunları dile getirdi:

“Annan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Diğer hizmetleri yanında, Kıbrıs sorununun çözüm çabaları çerçevesinde kendi adıyla anılan planın hazırlanması sürecindeki katkıları her zaman saygı ile hatırlanacaktır. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin acısını paylaşır, başsağlığı dilerim.”

 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 15:15
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