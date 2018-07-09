Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankara’ya Gitti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak, eşi Meral Akıncı ile birlikte Ankara’ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı’yı Ercan Havaalanı’ndan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhurbaşkanlığı görevlileri ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin ederek kabinesini açıklayacağı, “Cumhurbaşkanlığı göreve başlama törenine” katılacak ve bu gece yurda dönecek.