Cumhurbaşkanı Akıncı Almanya Dışişleri Bakanı Maas’la Görüştü

New York’taki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’la görüştü.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yarın yapacağı görüşme için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Maas’la, New York saatiyle 11.00’de (Kıbrıs saatiyle 18.00’de) German House’ta yer alan görüşmesi yarım saat sürdü.



Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla birlikte Sözcü Barış Burcu, AB ve Diplomasi Danışmanı Erhan Erçin ile KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın AB’nin önemli ülkelerinden ve 1 Ocak 2019’dan itibaren Güvenlik Konseyi üyesi de olacak Almanya’nın Dışişleri Bakanı Mass’la görüşmesinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili Kıbrıs Türk tarafının görüşleri aktarıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.



Akıncı, dün de, AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’yle görüşmüştü.