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Cumhurbaşkanı Akıncı, “7. Leymosunlular Buluşması”nda Konuştu:

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir yandan geçmişin anılarını paylaşırken, geleceğin güzel hayallerini de birlikte kurabilmeyi başarmak gerektiğini ifade ederek, “Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız için geleceğe umutla bakabilmenin yollarını hep birlikte döşeyebilmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “7. Leymosunlular Buluşması”nda Konuştu:

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir yandan geçmişin anılarını paylaşırken, geleceğin güzel hayallerini de birlikte kurabilmeyi başarmak gerektiğini ifade ederek, “Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız için geleceğe umutla bakabilmenin yollarını hep birlikte döşeyebilmeliyiz” dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:17
Cumhurbaşkanı Akıncı, “7. Leymosunlular Buluşması”nda Konuştu:

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir yandan geçmişin anılarını paylaşırken, geleceğin güzel hayallerini de birlikte kurabilmeyi başarmak gerektiğini ifade ederek, “Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız için geleceğe umutla bakabilmenin yollarını hep birlikte döşeyebilmeliyiz” dedi.
Çeşitli sıkıntılar, zorluklar, güçlükler olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ama bunları da el birliği ile dayanışma içerisinde aşmak da hepimizin görevidir, hepimizin boynunun borcudur” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne eski limanda düzenlenen “7. Leymosunlular Buluşması”nda yaptığı konuşmada, “her zaman sizlerle bir arada olmak beni duygulandırıyor. İster istemez Leymosun’a kadar götürüyor” dedi.
“GELECEĞE UMUTLA BİRLİKTE BAKABİLMEK HER ZAMAN SON DERCE ÖNEMLİDİR”
Etkinlikte pek çok arkadaşını ve çocukluk arkadaşlarını gördüğünü, onarın da kendisi gibi torun sahibi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu beraberliğin hayat devam ettiği sürece devam edeceğini ve her yerde onlarla beraber olacağını söyleyerek, şöyle konuştu:
 “Bir arada olmak ve beraber olmak, dayanışma duygularını geliştirmek, eski anıları tazelemek, geleceğe umutla birlikte bakabilmek her zaman son derce önemlidir. O nedenle bir yandan elbette geçmişin anılarını paylaşırken, geleceğin güzel hayallerini de birlikte kurabilmeyi başarmalıyız. Özellikle gençlerimiz için, çocuklarımız için, torunlar için, geleceğe umutla bakabilmenin yollarını hep birlikte döşeyebilmeliyiz. Bu son derece önemlidir. Çeşitli sıkıntılarımız olabilir, zorluklarımız, güçlüklerimiz olabilir ama bunları da el birliği ile dayanışma içerisinde aşmak da hepimizin görevidir, hepimizin boynunun borcudur” 
“YEREL YÖNETİMLER NE KADAR SAĞLAM OLURSA TOPLUM DA O KADAR SAĞLAM OLUR”
“Leymosun’da artık belediye başkanı, muhtar seçemezsiniz, ama Girne’de bu görevi yerine getiriyorsunuz” diyen Akıncı, 24 Haziran’da ülke genelinde yerel seçim yapıldığını belirterek, göreve seçilen yerel yöneticileri ve demokratik yarışa katkı koyan diğer adayları tebrik etti.
Yerel yönetimin demokrasi demek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yerel yönetim gerçekten demokrasimin alt yapısı demektir. Demokrasinin beşiği diyoruz, gerçekten de öyledir. Halkın içinde olan, halkla iç içe olan kuruluşlardır, onları ne kadar sağlam tutarsak, toplumun kendisi de o kadar sağlam olur” diye konuştu.  
 


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Son Güncelleme: 02.07.2018 13:58
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