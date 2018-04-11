CUMHURBAŞKANI AKINCI, 40. TRT 23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ’NE KATILACAK KKTC EKİBİNİ KABUL ETTİ

AKINCI: “BİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİNİZDEN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 40. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılacak Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara ve Bursa’da düzenlenecek etkinliklere katılacak öğrencileri, eşi Meral Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı’nda kabul eden Akıncı, çocuklarla sohbet etti. Akıncı, “Bizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden hiç şüphemiz yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı; Ankara ve Bursa ziyaretlerinde çocukların, yeni dostluklar kazanacağını ve Kıbrıs Türk halk danslarından güzel örnekleri sahneleyeceklerini belirterek, başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kabulde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ile Dr. Fazıl Küçük İlkokulu eğitmen ve öğretmenleri de yer aldı