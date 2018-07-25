Cumhurbaşkanı Akıncı, 1. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir-Teslim Törenine Katıldı!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı 1. Piyade Alay Komutanlığı sancak ve görev devir-teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, düzenlenen törende, Piyade Albay İlker Ertuğrul, 1. Piyade Alayı'nın emir-komuta görevini, Piyade Albay Hakkı Aşık’a devretti

Cumhurbaşkanı Akıncı, görevi devreden Piyade Albay Ertuğrul’a, 2017-2018 yılları arasında 1. Piyade Alay Komutanı olarak vermiş olduğu hizmetleri anısına plaket verdi.

