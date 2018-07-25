Cumhurbaşkanı Akıncı, 1. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir-Teslim Törenine Katıldı!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı 1. Piyade Alay Komutanlığı sancak ve görev devir-teslim törenine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, düzenlenen törende, Piyade Albay İlker Ertuğrul, 1. Piyade Alayı'nın emir-komuta görevini, Piyade Albay Hakkı Aşık’a devretti
Cumhurbaşkanı Akıncı, görevi devreden Piyade Albay Ertuğrul’a, 2017-2018 yılları arasında 1. Piyade Alay Komutanı olarak vermiş olduğu hizmetleri anısına plaket verdi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı 1. Piyade Alay Komutanlığı sancak ve görev devir-teslim törenine katıldı.