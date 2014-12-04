Cumhurbaşkanı Adayı Özersay: “Göreve Gelirsem Üniversiteler Konusunda Yetkilerimi Kullanacağım”

Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Kudret Özersay, Nisan 2015’te Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesi durumunda, YÖDAK yasası altındaki yetkilerini kullanacağını ve ülkedeki ekonominin en önemli ayaklarından birisi olan üniversitelerdeki kalite sorununun çözülmesi için adım atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’na karşı sorumlu olan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun olması gerektiği gibi çalışması için inisiyatif alacağını vurgulayan Kudret Özersay, YÖDAK yasasının Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülmesinin yasada öngörüldüğünü belirtti.

Özersay, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konusunda uzman kişilerden oluşacak bir ekip kuracağını ve bu yolla üniversitelerdeki öğrenci ve öğretim üyesi kalitesi konularında YÖDAK’ın etkili ve sonuç alıcı şekilde çalışmasını sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Özersay, bir televizyon programına katılarak ülkedeki üniversitelerde yaşanan sıkıntılar ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda değerlendirmelerde bulundu ve görüşlerini açıkladı.

Kudret Özersay, bir yandan YÖDAK Başkanı ve iki yönetim kurulu üyesinin ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından atandığını, diğer yandansa bu kurumun yasasının yürütülmesi görevinin de Cumhurbaşkanlığına verildiğini vurgulayarak, Nisan 2015’te Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesi durumunda bu yasanın hükümlerini çalıştıracağını ve üniversitelerde yaşanan sıkıntıları yakından bilen bir akademisyen olarak çözüm üretilmesi için adıma atacağını söyledi.

Kudret Özersay, uzun yıllar KKTC ekonomisinin en önemli dayanak noktalarından birisini oluşturan üniversitelerde sadece öğrenci sayısına odaklanıldığını, “ne kadar çok öğrenci gelirse o kadar iyi olur” gibi bir yaklaşımın esas alındığını, oysa artık çok daha ciddi ve planlı bir biçimde üniversitelere kayıt yaptıracak öğrencilerin kalitesini artırmaya yönelik tedbirlerin alınmasının şart olduğunu kaydetti.

“Öğrenci kalitesi özellikle okullara kayıt bağlamında artık ciddi şekilde artırılmak zorundadır. Sadece ekonomik kaygılarla sayıyı artıralım yaklaşımıyla gidersek bir süre sonra bu yapı tehlikeye girer” diyen Özersay, YÖDAK bağlamında yetkilerini kullanarak bu konuda inisiyatif alacağına dikkat çekti.

Son yıllarda üniversitelerdeki öğretim üyelerinin kalitesi konusunda da bazı tartışmalar yaşandığını ancak gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse YÖDAK’ın bu konuda “yasaların verdiği yetki sınırlı olduğu” gerekçesiyle somut adım atmaktan kaçındıklarını vurgulayan Kudret Özersay, “bilim yurdu kabul edilen üniversitelerde intihal en ağır suçlardan birisidir. YÖDAK’ın bu konuda somut ve sonuç alıcı bir adım atmaması kabul edilemez. Özellikle küçük bir ülkede, yurt dışından konunun uzmanı olan isimlerin davet edilerek değerlendirme yapmaları ve ortada bir intihal olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Ama daha da önemlisi intihal söz konusuysa da meslekten men etmeye varıncaya değin adım atmak şarttır” dedi.

Özersay, bu konuda yasalarda boşluk olduğu bahanesi arkasına kimsenin sığınmaması gerektiğini, Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesi durumunda bir yandan YÖDAK yasasının ve YÖDAK’ın çalıştırılması, diğer yandan da gerekli ilave yasal düzenlemelerin yapılması için inisiyatif alacağını ifade etti.

Özersay Cumhubaşkanı seçilmesi durumunda Meclis’i bu konuda sadece bu gündemle toplantıya çağıracağını ve adım atmaya zorlayacağını da söyledi. “Geçmişte YÖDAK’ın bu intihal iddiaları konusunda adım atması için yazılar yazdım, görüşmeler yaptım ama maalesef sonuç alınması için yetkili konumda olnaların adım attığını ya da en azından samimiyetle adım attığını görmedim” dedi.

Özersay, benzer sıkıntının üniversitelerdeki akademisyenlerin ünvanları konusunda da yaşandığını, bu konuların objektif kriterler çerçevesinde belirli bir standarda kavuşturulmasının elzem olduğunu da vurgulayarak, “her isteyen dilediği ünvanı kullanamamalı” dedi.

Ülkede yeni üniversite kurulması konusunun da son derece önemli olduğuna vurgu yapan Özersay, artık bir noktada buna sınırlama getirilmesi ve belirli asgari şartları sağlamayan üniversitelerin kurulmasına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Özersay, her yeni üniversitenin yeni bir istihdam alanı ya da daha fazla öğrenci anlamına gelmediğini, yabancı ülkelerden gelen bazı öğrenciler nedeniyle ülkede kara para ve uyuşturucu bağlamında sıkıntılar yaşandığını polis yetkililerinden son zamanlarda sıklıkla duymaya başladıklarını dile getirerek “artık Cumhurbaşkanlığı makamının bu konuda olması gerektiğin gibi çalışması ve bu sıkıntıları planlı şekilde aşacak bir siyasi liderlik gösterilmesi gerekir ve ben bu nedenle Cumhurbaşkanlığı görevini almam durumunda tüm bu konuların üzerine eğileceğim” dedi.