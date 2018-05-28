SOS Çocuk Köyü, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla cumartesi “Oynamaya Gidiyoruz” sloganıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenliyor.
Geliri SOS Çocuk Köyü derneğine bağışlanacak etkinliğin herkese açık olduğu belirtildi.
SOS Çocuk Köyü, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla cumartesi “Oynamaya Gidiyoruz” sloganıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenliyor.
SOS Çocuk Köyü, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla cumartesi “Oynamaya Gidiyoruz” sloganıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenliyor.
Geliri SOS Çocuk Köyü derneğine bağışlanacak etkinliğin herkese açık olduğu belirtildi.