Cumartesi Günü Yer Yer Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, Cumartesi günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Aynı günden itibaren hava sıcaklığı da iç kesimlerde 5 derece kadar düşecek.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarından başlayarak bir hafta boyunca hava parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı; yarın ve Cuma günü iç kesimlerde 28-31, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında olacak. Cuma gününden sonra ise sıcaklık, iç kesimler ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, Cumartesi günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Aynı günden itibaren hava sıcaklığı da iç kesimlerde 5 derece kadar düşecek.