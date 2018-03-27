CUMARTESİ “ÇİLEK VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ” DÜZENLENİYOR

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği, cumartesi günü “Çilek ve Doğa Yürüyüşü” düzenliyor.



Birlik Onursal Başkanı Cavit Atalar’ın yazılı açıklamasına göre yürüyüş, Erson Hocanın Organik Çiftliği - Yörükköy - Kumlu deniz - Yeşilırmak Adacığı - Yeşilırmak Boğazı

- Erson Hocanın Organik Çiftliği güzergahında yapılacak.



Yürüyüşe katılmak isteyenler saat 09.30’da Erson Hocanın Organik Çiftliği’nde toplanacak ve saat 10.00’da da yürüyüş başlayacak.



Yürüyüşe katılanların çilek toplayabileceği veya çiftliklerden çilek satın alabilecekleri belirtildi.