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Cuma ve Cumartesi Yağmur ve Sel uyarısı

Cuma ve Cumartesi Yağmur ve Sel uyarısı

Cuma ve Cumartesi Yağmur ve Sel uyarısı

Cuma ve Cumartesi Yağmur ve Sel uyarısı

10 Aralık 2014 Çarşamba 14:37
Cuma ve Cumartesi Yağmur ve Sel uyarısı
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YARIN SABAHTAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK TOZ ZERRECİKLERİ CUMA VE CUMARTESİ BEKLENEN SAĞANAK YAĞMURLA DAĞILACAK

 Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Afrika’dan taşınacak toz zerreciklerinin bölgede etkili olmasının beklendiğini duyurdu ve toz bulutunun görüş mesafesinin kısalmasına neden olacağı uyarısı yaptı.

Daire’den yapılan yazılı açıklamada, güneyli hava akımları ile Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği ve görüş mesafesinin kısalmasına neden olmasının beklendiği kaydedildi.

Toz zerreciklerinin yaratacağı olumsuz hava koşullarının cuma ve cumartesi günleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlarla ortadan kalkacağının tahmin edildiği de bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
YagmurSelMeterolojiToz Hava DurunuHttp://www.kibrismanset.com/
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