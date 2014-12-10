Cuma ve Cumartesi Yağmur ve Sel uyarısı

YARIN SABAHTAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK TOZ ZERRECİKLERİ CUMA VE CUMARTESİ BEKLENEN SAĞANAK YAĞMURLA DAĞILACAK

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Afrika’dan taşınacak toz zerreciklerinin bölgede etkili olmasının beklendiğini duyurdu ve toz bulutunun görüş mesafesinin kısalmasına neden olacağı uyarısı yaptı.

Daire’den yapılan yazılı açıklamada, güneyli hava akımları ile Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği ve görüş mesafesinin kısalmasına neden olmasının beklendiği kaydedildi.

Toz zerreciklerinin yaratacağı olumsuz hava koşullarının cuma ve cumartesi günleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlarla ortadan kalkacağının tahmin edildiği de bildirildi.