Cuma Ve Cumartesi Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Bekleniyor

KKTC’de yarın akşamdan itibaren yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu; Cuma ve Cumartesi günleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; Pazartesi gününden itibaren de bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde yarın 20 – 22 ; diğer günlerde ise 17 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yarın ve Cuma günleri kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esecek.