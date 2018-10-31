Cuma öğlen ezanı’nın saati değişti

Din İşleri Başkanlığı, 28 Ekim'de başlayan kış saati uygulaması nedeniyle, çalışanların Cuma namazına yetişemeyecekleri göz önüne alınarak, kış saati uygulaması süresince Cuma günlerinde öğlen ezanının 12.20'de okunacağını açıkladı.



Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC'de yaz saati uygulamasının 28 Ekim’de sona erdiği ve saatlerin bir saat geri alınmasıyla kış saati uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:



“28 Ekim'de başlanan kış saati uygulaması nedeniyle çalışanların Cuma namazına yetişemeyecekleri göz önüne alınarak kış saati uygulaması süresince Cuma günlerinde öğlen ezanı 12.20'de okunacaktır.”

