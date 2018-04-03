1-7 NİSAN KANSER HAFTASI BAŞLADI.. CUMA GÜNÜ “KANSER İLE VE KANSERSİZ YAŞAM” PANELİ YAPILIYOR

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ



YAZMAN: “ÖNLEME PROGRAMLARI VE EĞİTİM, KANSER TARAMALARININ ÜLKE GENELİNE YAYILMASI, TEDAVİYE HIZLI VE EKSİKSİZ ULAŞIM ÖNEMLİ”



Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle basın toplantısı düzenleyerek, hem kanser konusunda açıklama yaptı, hem de cuma günü düzenlenecek “Kanser ile ve Kansersiz Yaşam” eğitim paneli hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde (KTTB) bugün düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Asbaşkan Dr. Dilek Yazman, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Zeki hazır bulundu.

Oda adına açıklamayı okuyan Yazman, “önleme programları ve eğitim”, “taramaların ülke geneline yayılması”, “tedaviye hızlı ve eksiksiz ulaşım” gibi konular üzerinde durdu.

Dilek Yazman, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın Cuma günü düzenleyeceği ve kanserin ele alınacağı eğitim paneli hakkında da bilgi vererek, hem meslektaşlarını hem de halkı panele davet etti.



“KANSER: BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU…”

İçinde bulunduğumuz haftanın Türkiye’de “Kanser Haftası” olarak kabul edildiğini, KKTC’de de hafta boyunca kanserle ilgili toplumu bilgilendirici etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Yazman, kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Yazman, kanserin kalp-damar hastalıklardan sonra ikinci sıklıktaki ölüm sebebi olduğunu ifade ederek, kanserin hem hastayı hem de hasta yakınlarını sosyal, psikolojik ve ekonomik yönlerden etkilediğini söyledi.

Dilek Yazman, hastaların ve yakınlarının bu süreçte desteklenmesinin önemine değindi.



“TÜTÜN, ALKOL, OBEZİTE, SAĞLIKSIZ BESLENME VE ENFEKSİYONLAR ETKEN”

Kansere yol açan etkenlerin büyük kısmının “çevresel” olarak nitelendiğini ve farkındalığın artmasıyla bu etkenlerin önlenebileceğini kaydeden Dilek Yazman, söz konusu etkenleri “tütün”, “alkol”, “obezite”, “sağlıksız beslenme” ve “enfeksiyonlar” olarak sıraladı.

Yazman, kanserin önlenmesi mümkün olmayan genetik etkenlere bağlı olan türleri olduğunu da belirtti.



“ÖNLEME PROGRAMLARI VE EĞİTİM BİRİNCİ AŞAMA”



Kanserle ilgili izlenmesi gereken yolu 3 adımda aktaran Yazman, şunları söyledi:



“Tütün, obezite ve alkolle mücadele programları, fiziksel aktivitenin artırılması, tuz ve şeker kullanımının kısıtlanması, doğal ürünlerle ve sağlıklı beslenmenin sağlanabilmesi için eğitim ve denetimin sağlanması büyük önem taşıyor. Kanserin azaltılmasındaki en önemli basamak önleme programlarının ve eğitimin yer aldığı birinci aşamadır. Kanserin ortaya çıkışının büyük kısmı toplum eğitimiyle önlenebilir haldeyken bizlere düşen öncelikli görev bu eğitimlerin kanser önleme programları dahilinde yaygınlaşmasını sağlamak, önleme programlarını hayata geçirmektir.”



“TARAMA PROGRAMLARINI YAYGINLAŞTIRMAK, ERKEN TEŞHİSİ SAĞLAMAK ÖNEMLİ”

Yazman, şöyle devam etti:

“İkinci olarak, kanserden ölümleri azaltabilmek için tarama programlarını yaygınlaştırmak ve erken teşhisi sağlamak önem arz ediyor. Bu önem, erken teşhis edilen kanserlerin iyileşme oranlarının önemli ölçüde yüksek olmasından kaynaklanıyor. Tarama programlarının ülke genelinde ve her sağlık merkezi ve poliklinik başvurusunda yapılması ve eksiklerin tamamlanması tarzında sürdürülmesi gerek. Üçüncü olarak kanserle mücadelede etkili olabilmek için kaliteli tedavi hizmetlerine ve ilaçlara hızlı ve eksiksiz ulaşım büyük önem taşıyor.”



“GÜÇ BİRLİĞİ ELZEM”

Sözlerini, “Kanser hastalığının büyük bölümü korunabilmesi mümkün, erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilirlik ve yaşam şansı yüksek olan bir hastalıktır” diyerek tamamlayan Dr. Dilek Yazman, kanserle savaşta tüm kurumların güç birliği yapmasının elzem olduğunu vurguladı.



KANSER 6 BAŞLIKTA KONUŞULACAK

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın “Kanser ile ve Kansersiz Yaşam” eğitim paneli Cuma günü saat KTTB’de olacak.

6 başlıktan oluşacak panel, saat 14.00’te Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak.

Dr. Dilek Yazman’ın panelde bir konuşması olacak. Ardından konu başlıkları üzerinden kanser konuşulacak.

Buna göre, “Kanserden Korunma ve Güncel Kanser Tarama Programları”nı Dr. Özlem Gürkut, “Kanserde Beslenme ve Yaşam Önerileri”ni Diyetisyen Mehmet Miralay, “Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar”ı Dr. Ömer Diker, “Onkolojik Acillere Yaklaşım”ı Dr. Ferruh Asvaroğlu, “Pet Bt’nin Katkı Sağlamadığı Kanser Türleri”ni Dr. Şebnem Aydın, “Çocukluk Çağında Görülen Kanserler”i Dr. Ayşe Sayılı anlatacak.

Panel, saat 16.20’de kapanış ve dileklerin sunumuyla tamamlanacak.