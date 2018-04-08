Çukur dizisi ile yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, hastalığını açıkladı

Dilan Çiçek Deniz: Obsesif kompülsifim ve hipermobilitem var

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in açıklamaları şöyle;





Nedir yazmak dışındaki takıntılarınız?



- Obsesif kompülsifim (takıntı rahatsızlığı). Başladığım şeyi bitirmeden rahat edemiyorum.



Sizin hakkınızda bizi şaşırtacak başka bir şey kaldı mı?



- Hipermobilitem var.



O nedir?



- Eklemlerim ve kaslarım fazla esnek (Parmağını çevirerek gösteriyor).

FURKAN BANA GÜVEN VERİYOR



Bir süredir Furkan Andıç’la birliktesiniz. Nasıl tanıştınız?



- İki sene önce bir arkadaş ortamında tanıştık. Sonra ortak arkadaşlarımızın olduğu bir ortamda yeniden karşılaştık ve başladık.



Neyine âşık oldunuz?



- Huzurluyum. Bana güven veriyor, şefkatli ve zeki...



Birlikte bir projede rol almak istiyor musunuz?



- İleride bir sinema filmi olursa neden olmasın? İkimiz de oyuncu olduğumuz için birbirimize destek oluyoruz, senaryoları birlikte çalışıyoruz.



Aşk şiirleri yazan bir kadın olarak aşkı nasıl anlatırsınız?



- Şairin dediği gibi ‘Aşk bir delilik hali’. Ben de âşık olduğum için üzerimdeki etkisinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim.