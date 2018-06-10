CTP’nin LTB Meclis Üyesi Adayları Sendika Ziyaretlerini Sürdürüyor...

İlk olarak Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (KAMU-SEN) ziyaret eden LTB Meclis Üyesi adayları, öğleden sonra ise Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Adaylara ziyaretlerinde Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit ile Lefkoşa İlçesi eski Başkanı ve eski milletvekili Ahmet Derya da eşlik etti.

ARŞEHİT: “BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTERECEĞİZ”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde konuşma yapan Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit, LTB Meclis Üyesi adaylarının önümüzdeki dönem büyük özveri göstererek çalışacaklarını söyledi.

CTP olarak Lefkoşa’da başkan adayı göstermediklerini ve TDP ile ittifak yaparak mevcut Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’yı destekleme kararı aldıklarını anımsatan Arşehit, partinin kendi belediye meclis üyelerini belirlediğini ve çok güçlü bir liste ile yola çıktıklarını kaydetti.