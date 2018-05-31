CTP’nin Lefke’deki aday tanıtım etkinliğine TDP’liler de destek verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya ve Belediye Meclis üyesi adayları Lefke’deki aday tanıtım etkinliğe katıldı.



CTP Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman ile CTP’li bazı milletvekili ve bakanların katıldığı tanıtıma, TDP Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu da katılarak destek verdi.



ERHÜRMAN: “LEFKE İKİNCİ DÖNEMDE ŞAHA KALKACAK”



CTP’den verilen bilgiye göre Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, Aziz Kaya’nın batık bir belediye teslim aldığını ancak planı programıyla Lefke’yi ayağa kaldırdığını vurguladı.





TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de yaptığı konuşmada, “Bu gece burada iş birliğinin, dayanışmanın, aynı yolu yürüme kararlılığının en güzel örneklerinden birine tanıklık ediyoruz” dedi.AZİZ KAYA: “MAAŞLAR BİLE ÖDENEMİYORDU”Lefke Belediye Başkanı ve Başkan adayı Aziz Kaya ise, göreve geldiği günden itibaren yaptıklarını özetledi.“Biz gelmeden önce pek çok maddi sorun vardı. Çalışanlar ödenemiyordu. Sosyal haklar gerideydi” diyen Kaya, böyle bir yapıyla göreve başladıklarını ve doğru planlama, disiplinli uygulama ile bu sıkıntıları aştıklarını anlattı.