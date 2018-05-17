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CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Bican hedeflerini anlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt halkının çağdaş belediyecilik anlayışına kavuşması için aday olduğunu belirtti.

CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Bican hedeflerini anlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt halkının çağdaş belediyecilik anlayışına kavuşması için aday olduğunu belirtti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:58
CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Bican hedeflerini anlattı

“ÇAĞDAŞ, ŞEFFAF, ADİL HİZMET İÇİN ADAYIM” 
 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt halkının çağdaş belediyecilik anlayışına kavuşması için aday olduğunu belirtti. 
“Halkla birlikte yönetilen ve halkın daha mutlu olacağı bir Güzelyurt için yola çıktık” diyen Bican, çalışmaları uzun yıllardır ara vermeden sürdürdüklerini vurguladı. 
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Osman Bican, hedeflerini anlattı.
Gördükleri aksaklıkları katılımcı bir anlayışla düzeltmek, belediyecilik hizmetini en iyi şekilde yapmak için aday olduklarını ifade eden Osman Bican, bölgenin göç eden değil, göç alan hale getirilmesini hedefleyen bir vizyona sahip olduklarını vurguladı. 
Bican, sosyal aktivite merkezlerinin hayata geçirilmesinin en önemli hedeflerinden birini olduğunu ifade etti. 

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Güzelyurt’ta sosyal ortamların yaratılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bican, Güzelyurt’un gerek doğası, gerekse tarihi ve kültürel zenginliklerini öne çıkaracak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Göreve gelmeleri halinde bölge halkına ve esnafına adaletli yaklaşan, insan odaklı bir anlayışı öne çıkaracaklarını ifade eden Osman Bican, “Halkın özlediği şeffaf belediye yönetimi şart” dedi.
Halkın sağlığının çevreci bir bakış açısıyla korunmasının en başta gelen öncelikleri arasında olacağını da belirten Osman Bican, artan öğrenci sayısıyla birlikte Güzelyurt’ta sürdürülebilir ve planlı bir sosyo-ekonomik gelişmenin önemli olduğunu ifade etti.  
Güzelyurt halkının geniş ve farklı kesimlerinden teşvik ve destek alarak bu yola çıktıklarını dile getiren Osman Bican, çalışmalarını çeşitliliği yansıtan bir ekiple sürdürdüklerini belirtti. 
“Güzelyurtluların 20 yılın ardından yeni bir vizyon ve bakış açısı talep ettiğini gözlemledik” diyen Bican 24 Haziran seçimlerinin Güzelyurt için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. 
Osman Bican, Güzelyurt halkının kendisini çok iyi tanıdığını ve görev süresi boyunca hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin belediye başkanı olacağını ifade etti. 
 

Son Güncelleme: 17.05.2018 17:31
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