CTP’nin Girne Belediye Meclisi adayları hazır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman’ın ekibinde yer alacak Girne Belediye Meclis Üyesi adaylarını belirledi.
CTP’den verilen bilgiye göre, 8 kadın, 8 erkekten oluşan sıralama, kura çekimi ve cinsiyet eşitliği kotası gereği “fermuar sistemi” uygulanarak yapıldı.
Sıralama ve isimler şöyle:
“1-Pelin Aydın Kutluba (Müzisyen). 2- Haşim Yücel (İş İnsanı). 3- Ayşe Karalıgil (Emekli). 4- Sadi Erdendoğ (Özel Sektör). 5- Cemaliye Beysoylu (Akademisyen). 6- Muammer Uğursöz (Mimar). 7- Evren Bağlarbaşı (İş İnsanı). 8- Adnan Menderes Aktan (Emekli). 9- Hatice Aydın (KTEV Çalışanı). 10- Halit El Haj (Serbest Meslek). 11- Nelin Tunç (Mimar ve Turist Rehberi). 12- Ümit Aktül (Emekli). 13- Ayhan Erciyas (Yatırım Danışmanı). 14- Meriç Bahadi (Piyangocu). 15- Ferah Atış Karaismailoğlu (Mimar). 16- Ali Karapaşa(Turizmci).