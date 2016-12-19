CTP’nin 46. Kuruluş Yılı…

“KIBRIS, TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ÜÇGENİNDE BÖLGESEL BARIŞ POLİTİKALARI” KONFERANSI YARIN AKŞAM YDÜ KÜTÜPHANESİNDE…
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 46. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan Üçgeninde Bölgesel Barış Politikaları” konulu konferans düzenliyor.
CTP’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde saat 20.00’da Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek moderatörlüğünde gerçekleşecek konferansa, Yunanistan’dan Syriza Avrupa ve Dış İlişkiler Sekreteri Yannis Bournous, Türkiye’den Akademisyen - Gazeteci Ahmet İnsel, AKEL Polit Büro Üyesi Tomazos Çelebis ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmacı olarak katılacak.