CTP’li Yetkililer Gazimağusa’daydı!

ERHÜRMAN: “REFORMLAR HAYATA GEÇMEDİĞİ İÇİN TÜRKİYE’DEN PARA GELMİYOR ELEŞTİRİLERİ YALAN VE MAKSATLI. BU YORUMLARA İTİBAR ETMEYİN”

BESİM: “ARTAN NÜFUS SAYISI NEDENİYLE SAĞLIK MERKEZLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREK”

ŞAHALİ: “HALKIN DAHA UCUZ ETE ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin eğitimden sağlığa, tarımdan çalışma hayatına kadar birçok konuda ciddi adım attığını kaydederek, “Reformlar hayata geçmediği için Türkiye’den para gelmiyor eleştirileri yalan ve maksatlı. Bu yorumlara itibar etmeyin” dedi.

Gazimağusa’daki ilçe toplantısında konuşan Erhürman’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de açıklamalarda bulundu.

Besim, artan nüfus sayısı nedeniyle sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydederken, Şahali, halkın daha ucuz ete ulaşması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Partiden verilen bilgiye göre, CTP önceki gün Gazimağusa’da ilçe toplantısı yaptı. Başbakan Erhürman hükümetin, Sağlık Bakanı Besim ile Tarım Bakanı Şahali bakanlıkların çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya bölge milletvekillerinin yanı sıra Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyeleri de katıldı.

ERHÜRMAN: “OLUMSUZLUKLARA TAKILIP KALMADIK”

Erhürman, döviz kurlarında yaşanan artışın göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık yüzde 80 olduğunu ifade ederek, yaşanan olumsuzluklara takılıp kalmadıklarını söyledi.

Erhürman, ekonomide uzman ekiplerle ve paydaşlarla birlikte alınabilecek tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

İhracat ve ithalat oranlarının 1’e 18 olduğunu belirten Erhürman, üretime ve yerli istihdama yapılacak yatırımlarla bu oranın değişeceğini belirterek, “Amaç üreten ekonomi yaratmak” vurgusunda bulundu.

Erhürman, eğitimden sağlığa, tarımdan çalışma hayatına kadar birçok konuda ciddi adımlar atıldığını kaydederek, “Reformlar hayata geçmediği için Türkiye’den para gelmiyor eleştirileri yalan ve maksatlı. Maksatlı yorumlara itibar etmeyin” dedi.

Başbakan Erhürman, şimdiki hükümetin önceki hükümetle göre, protokollere bağlı olarak iki katı iş yaptığını belirterek, “Daha yolun başındayız” dedi.

Erhürman, partililerden sadece seçim dönemi değil her gün aynı motivasyonla çalışmasını istedi.

BESİM: “İNSANLAR SAĞLIK KONUSUNDA KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİYORSA O ÜLKE MUTLUDUR”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, artan nüfus sayısı nedeniyle sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek her ilçede bir hastane olacağını, Lefkoşa’da da daha güçlü bir hastane yaratmanın görevleri olduğunu söyledi.

Besim, “İnsanlar sağlık konusunda kendini güvende hissediyorsa o ülke mutludur. Bunu bilerek çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ŞAHALİ: “AB DİREKTİFLERİNİ MEVZUAT OLARAK KABUL EDİYORUZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, döviz artışlarından en fazla etkilenen sektörün tarım olduğunu belirtti.

Et fiyatlarının güneyle eşitlendiğini de belirten Şahali, halkın daha ucuz ete ulaşması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Süt parasının hükümet döneminde günü gününe ödendiğini de vurgulayan Bakan Şahali, süt paralarının en son 2004’te üç ay art arda gününde ödendiğini söyledi.

Gıda güvenliğinin sağlanması için ciddi adımlar atıldığını aktaran Şahali, bitkisel üretimdeki sağlık denetimlerinin aksamadan sürdüğünü, sonuçların halkla paylaşıldığını belirtti.

Etkili denetimler yapıldığını kaydeden Şahali, “AB direktiflerini mevzuat olarak kabul ediyoruz, halkın sağlığı her şeyden önemli” dedi.