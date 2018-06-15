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CTP’li Meclis Üyesi Adaylarından KTEZO ve Sanayi Odası’na Ziyaret!

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP)  Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyesi adayları, dün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

CTP’li Meclis Üyesi Adaylarından KTEZO ve Sanayi Odası’na Ziyaret!

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP)  Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyesi adayları, dün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

15 Haziran 2018 Cuma 10:56
CTP’li Meclis Üyesi Adaylarından KTEZO ve Sanayi Odası’na Ziyaret!

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP)  Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyesi adayları, dün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlerin ele alındığı görüşmelere Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri Fazilet Özdenefe, Feriha Tel ve Ürün Solyalı, Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler ile Belediye Meclis üyesi adayları katıldı. 

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin sadece belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi olmadığını, ülkedeki tüm süreçleri de etkileyen bir seçim olacağını dile getirdi. 

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CTP’nin güçlü durmak zorunda olduğunu kaydeden Sorakın, hükümetin de aynı duruşu sergileyebilmesi açısından CTP’nin bu seçimden zaferle çıkması gerektiğini söyledi. 

Önlerinde zorlu bir süreç olduğunun altını çizen Sorakın, seçimlerin Kıbrıs Türk halkı açısından da büyük önem arz ettiğini vurguladı. 

 

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Son Güncelleme: 15.06.2018 14:56
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