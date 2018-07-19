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CTP’li Güzelyurt Belediye Meclisi Üyeleri, Belediyenin Gelir Ve Harcamalarının Açıklanmasını Talep Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediye Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan, Güzelyurt Belediyesi’nin gelir ve harcamalarını halka açıklamasını talep etti.

CTP’li Güzelyurt Belediye Meclisi Üyeleri, Belediyenin Gelir Ve Harcamalarının Açıklanmasını Talep Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediye Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan, Güzelyurt Belediyesi’nin gelir ve harcamalarını halka açıklamasını talep etti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
CTP’li Güzelyurt Belediye Meclisi Üyeleri, Belediyenin Gelir Ve Harcamalarının Açıklanmasını Talep Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediye Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan, Güzelyurt Belediyesi’nin gelir ve harcamalarını halka açıklamasını talep etti.

CTP’li Belediye Meclis üyeleri, “Güzelyurt halkı belediyenin gelir ve giderleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor” başlıklı yazılı açıklama yaparak, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a bazı sorular yönelterek taleplerini aktardı.

12 maddeden oluşan soru ve talepler şöyle:

“Belediyenin ana gelir kalemleri nelerdir?
Belediye gelirlerinin tahsilat oranı yüzde kaçtır?
Belediyenin en önemli gider kalemleri nelerdir?
Belediyenin borçları nelerdir? (kimlere banka + özel)
41. festivalin gelirleri ve giderleri nelerdir?
Döner sermayenin gelirleri ve giderleri nelerdir?
Belediyenin tüm çalışanları (kadrolu + sözleşmeli + geçici işçi) kimlerdir?
Hizmet alımı kaleminden ödenen gündeliklerin sosyal hakları nelerdir?
Bugüne kadar düzenli verilmeyen aylık hesapların tamamının verilmesini istiyoruz.
Toplantılar halka açık olmalı.
Meclis üyeleri için çalışma odası yapılmalı.”
 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 15:41
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