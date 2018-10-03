CTP’li Gençler İşsizlik Ve Göç Konulu Panel Düzenledi

CTP Gençlik Örgütü’nün, “Üreten, Sorgulayan, Tartışan ve Öğrenen Gençler” sloganıyla başlattığı eğitim çalışmaları çerçevesinde Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, Parti Eğitim Merkezi (PEMER) aracılığıyla “Genç İşsizlik ve Göç Paneli” düzenledi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katıldığı panelde ülke ekonomisinin son durumu ve yaşanan darboğaz nedeniyle alınan önlemler paylaşıldı.



Genç işsizliğin ekonomik krize paralel olarak arttığı bu dönemde hangi faktörlerin gençlerin iş bulma imkanlarını kısıtladığı, bunun çözümüne odaklı çalışmalar ve eğitim sisteminin verimini irdelemek amacıyla düzenlenen panelde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Eğitim Bilimci Salih Sarpten, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Sertaç Sonan, PRIO Kıbrıs Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Mete Hatay ve Sosyolog Dr. Pervin Yiğit de konuşmacı olarak yer aldı.



SIRADA İSKELE VE KARPAZ VAR

İki saate yakın süren paneli CTP Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler, Gençlik Örgütü yöneticileri, parti üyeleri ve gençlerden oluşan kalabalık bir grup izledi.



Panel sonunda katılımcılara CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Öykü Akcan ve CTP Eğitim Sekreteri ve PEMER Başkanı Feriha Tel tarafından katılımcı belgesi takdim edildi.



Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın isteği üzerine bir sonraki panelin İskele ve Karpaz bölgesinde düzenlenmesi konusunda da karar üretildi.