CTP’den KTÖS’e Ziyaret

SORAKIN: “ÜLKEDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR… EĞİTİM BAKANI PLANSIZ, PROGRAMSIZ, ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALAR YAPIYOR”

ELCİL: “SİYASETTE YOZLAŞMA YAŞANIYOR. SİYASETÇİ TEMİZ OLMALI”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret ederek, Genel Sekreter Şener Elcil ve sendika yetkilileriyle görüştü.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, ülkede ciddi sorunlar yaşandığını, sendika ve çalışma hayatına saldırı yapıldığını, yasal olmayan uygulamaların hayata geçirildiğini savunarak, asgari ücretin henüz belirlenmediğini, temel tüketim maddeleri başta olmak üzere birçok ürüne zamlar yapıldığını söyledi.

TL’nin değer kaybetmesiyle ülke insanının ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Sorakın, Milli Eğitim Bakanı’nı da eleştirdi. Sorakın, bakanın plansız, programsız, anti demokratik uygulamalar yaptığını iddia etti.

2014 yılından bu yana iki kez eğitim şurası yapıldığını söyleyen Sorakın, alınan kararların uygulanmadığını, rafa kaldırıldığını, Anafartalar Lisesi konusunda yaşanan sorunun da bu plansızlığın göstergesi olduğunu savundu.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için sürdürülen müzakerelerde dönüm noktasına gelindiğini belirten Sorakın, bu konularla ilgili KTÖS’le değerlendirmelerde bulunacaklarını da dile getirdi.

ELCİL: “VİZYON OLUŞTURMAK GEREK”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, CTP ile birlikte mücadele ettikleri alanlar olduğu gibi bazı alanlarda çatışmalar da yaşadıklarını söyledi. Elcil, bunlardan ders alarak bir vizyon oluşturmak gerektiğini kaydetti.

Hükümeti eleştiren Elcil, sendikaların kapatılmasına yönelik bir süreç başlatıldığını savundu.

Elcil, hükümetin sadece aldığı talimatları uyguladığını, “kukla hükümet” olduğunu iddia etti.

Eğitim sistemine yönelik eleştiride bulunan Elcil, ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı bir sistemin uygulandığını, son dönemlerde “gerici ve yobaz” bir anlayışın sisteme sokulmaya çalışıldığını iddia etti.

Kıbrıs sorununa da değinen Elcil, müzakere sürecinin başarıya ulaşması ve çözümün sağlanması yönünde beklentileri olduğunu, çözümden başka bir alternatif bulunmadığını söyledi. Elcil, sürecin ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

Siyasette yozlaşma yaşandığını iddia eden Elcil, siyasetçinin temiz olması gerektiğini de kaydetti.