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CTP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs’ta ve dünyada barışın, bugün her zamankinden daha anlamlı ve yaşamsal bir talep haline geldiğini belirtti.

CTP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs’ta ve dünyada barışın, bugün her zamankinden daha anlamlı ve yaşamsal bir talep haline geldiğini belirtti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:10
CTP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs’ta ve dünyada barışın, bugün her zamankinden daha anlamlı ve yaşamsal bir talep haline geldiğini belirtti.

CTP, “Kıbrıs’ta barış, her iki toplumun haklı ve meşru talebidir. Kalıcı, adil ve karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüm, adanın ve bölgenin istikrar, huzur ve güvenlik modeli olacaktır. Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi kararlılıkla barışı savunmaya devam edecektir” dedi.

CTP, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir yandan Ortadoğu’nun sönmeyen ateşi, diğer yandan dünyanın dört bir yanında barış içinde bir arada yaşama imkanını tehdit eden girişimlerin, barış sevdalılarının bu dönemde her zamankinden de fazla dayanışma ve birlik içinde mücadele etmesini zorunlu kılmakta olduğunu kaydetti.

Mesajda şöyle denildi:

“Barış, insanlığın ortak düşüdür. Kimsenin barış yerine savaşı, huzur yerine riski, refah yerine sefaleti davet etme hakkı yoktur. Kimsenin daha çok çocuğun ölmesini, anaların, babaların, kardeşlerin ağlamasını, Akdeniz’in kıyılarına vuran cansız bedenleri görmezden gelme hakkı yoktur. Acı ortaktır ve bu utanç tüm insanlığındır.

Ortak zenginliğimiz olan adamızın çevresindeki kaynakların barış yerine çatışmanın aracı haline getirilmesi akla sığan bir tutum değildir. Kıbrıs’ta barış, her iki toplumun haklı ve meşru talebidir. Kalıcı, adil ve karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüm, adanın ve bölgenin istikrar, huzur ve güvenlik modeli olacaktır. Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi kararlılıkla barışı savunmaya devam edecektir.

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle dünya halklarının tek bir amaç etrafında birleşmesini diler, barışı tüm dünyada hakim kılana kadar yılmadan mücadele edeceğimizi yineleriz.”

 

Son Güncelleme: 01.09.2018 15:18
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