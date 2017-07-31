Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:08

CTP’de Yeni Üyelere Eğitim Çalışması

CTP'de Yeni Üyelere Eğitim Çalışması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Cumhuriyetçi Türk  Partisi’nde (CTP) yeni tüzük kuralları gereği, partiye yeni üye olanlara yönelik eğitim çalışmaları yapılıyor.

CTP’den yapılan açıklamada, parti aday üyelerinin, Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından verilen eğitimleri tamamladıktan sonra asli üye olmaya hak kazandıkları, asli üyelerin ise tüzüğün kendilerine sağladığı seçme ve seçilme hakkı dahil, tüm haklarını kullanabildikleri ifade edildi.

Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından yeni üyelere yönelik sezonun ilk eğitimlerinin Lefkoşa ilçesine yeni üye olanlara yönelik gerçekleştirildiği ve yeni üyelerin  aldıkları eğitim sonrası asli üye niteliği  kazandığı kaydedildi.

Parti Genel Merkezinde, 27 Ağustos Perşembe akşamı yapılan eğitime katılan yeni üyeler, PEMER Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan müfredata uygun olarak, “CTP Tarihi”, “Öğrenen Örgüt” ve “CTP Tüzüğü” konulu eğitimleri aldılar.

CTP MYK Üyesi, Eğitim Sekreteri ve PEMER Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Mert’in açılış sunumuyla başlayan eğitimde, “CTP Tarihi” dersini, tarihçi Ahmet Billuroğlu, “Öğrenen Örgüt” dersini Eğitim Uzmanı Salih Sarpten, “CTP Tüzüğü” dersini ise Parti Meclisi Üyesi Mutlu Azgın verdi. İnteraktif bir anlayışla yapılan derslerde yeni üyeler de katkı koydu. Yeni üyelere ders içerikleriyle ilgi yazılı materyaller de verildi.

PEMER tarafından hazırlanan yeni üyelere yönelik eğitimler, programlı olarak tüm ilçelerde gerçekleştirilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ’de Tezsiz Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabulü Başladı DAÜ’de Tezsiz Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek...
Müzakereci Nami, Kıbrıs Konusunda Crans Montana Ve Bundan Sonraki Süreci Değerlendirdi Müzakereci Nami, Kıbrıs Konusunda Crans Montana...
Bostancı- Akçay Anayolu Bakım Ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Bostancı- Akçay Anayolu Bakım Ve Onarım Çalışmaları...
“Together We Can” Kuruluşu Türk Ve Rum Siyasi Partileri Ara Bölgede Onurlandıracak “Together We Can” Kuruluşu Türk Ve Rum Siyasi...
Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Özel Danışmanı Eıde’yi 3 Ağustos’ta Kabul Edecek; Akşama Veda Resepsiyonuna Katılacak Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Özel Danışmanı Eıde’yi...
Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1 Ağustos Toplumsal...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

DAÜ’de Tezsiz Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek...
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Bologna Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülecek olan “Karşılaştırmalı...

Haberi Oku