CTP’de Yeni Üyelere Eğitim Çalışması

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) yeni tüzük kuralları gereği, partiye yeni üye olanlara yönelik eğitim çalışmaları yapılıyor.

CTP’den yapılan açıklamada, parti aday üyelerinin, Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından verilen eğitimleri tamamladıktan sonra asli üye olmaya hak kazandıkları, asli üyelerin ise tüzüğün kendilerine sağladığı seçme ve seçilme hakkı dahil, tüm haklarını kullanabildikleri ifade edildi.

Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından yeni üyelere yönelik sezonun ilk eğitimlerinin Lefkoşa ilçesine yeni üye olanlara yönelik gerçekleştirildiği ve yeni üyelerin aldıkları eğitim sonrası asli üye niteliği kazandığı kaydedildi.

Parti Genel Merkezinde, 27 Ağustos Perşembe akşamı yapılan eğitime katılan yeni üyeler, PEMER Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan müfredata uygun olarak, “CTP Tarihi”, “Öğrenen Örgüt” ve “CTP Tüzüğü” konulu eğitimleri aldılar.

CTP MYK Üyesi, Eğitim Sekreteri ve PEMER Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Mert’in açılış sunumuyla başlayan eğitimde, “CTP Tarihi” dersini, tarihçi Ahmet Billuroğlu, “Öğrenen Örgüt” dersini Eğitim Uzmanı Salih Sarpten, “CTP Tüzüğü” dersini ise Parti Meclisi Üyesi Mutlu Azgın verdi. İnteraktif bir anlayışla yapılan derslerde yeni üyeler de katkı koydu. Yeni üyelere ders içerikleriyle ilgi yazılı materyaller de verildi.

PEMER tarafından hazırlanan yeni üyelere yönelik eğitimler, programlı olarak tüm ilçelerde gerçekleştirilecek.