Ctp: “zam Kararı Tük’ün İyi Yönetilmediğinin Göstergesi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK), sınırlı miktarda stoku bulunduğunu ve ithal arpanın fiyatını gerekçe göstererek yemlik arpaya ortalama yüzde 8’lik bir zam yaptığını hatırlatarak, “Öncelikle tüm hayvancılık sektörü olmak üzere, piyasanın genelinde pahalılık yaratacak bu karar TÜK’ün iyi yönetilmediğinin de açık bir göstergesidir” dedi.

Lefkoşa, 27 Eylül 17 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK), sınırlı miktarda stoku bulunduğunu ve ithal arpanın fiyatını gerekçe göstererek yemlik arpaya ortalama yüzde 8’lik bir zam yaptığını hatırlatarak, “Öncelikle tüm hayvancılık sektörü olmak üzere, piyasanın genelinde pahalılık yaratacak bu karar TÜK’ün iyi yönetilmediğinin de açık bir göstergesidir” dedi.

CTP’den yapılan açıklamada, 18 Eylül tarihinde basına yansıyan demecinde “depolarında iki aylık stok bulunduğunu” ifade eden TÜK müdürünün, bundan bir hafta sonra yapılan zamma ilişkin olarak “sınırlı miktarda stok kalmış olmasını” gerekçe olarak dile getirmesinin gayrı ciddi bir durum olduğu savunularak, “ Yine açıklamalarında hükümetin yemlik arpaya herhangi bir sübvansiyonunun olmadığını belirterek aslında hayvancılık sektörünün gözden çıkarıldığını ve kaderine terk edildiğini de kanıtlamaktadır” ifadesini kullandı.

Zam kararının açıklanmasıyla birlikte bir başka izaha muhtaç durumun daha ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, yemlik arpanın fabrikalara ve ticari firmalara satış fiyatı ile kendi yemini kendi yapan hayvan yetiştiricilerine uygulanacak satış fiyatı arasında da fark gözetildiğini, buna göre arpanın ticari firmalara ve yem fabrikalarına daha düşük fiyattan satılmasına karar verilirken, en yüksek fiyatın kendi yemini kendi yapan hayvan üreticileri için açıklandığını ve çok ciddi bir mağduriyet yaratıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

“Sektör temsilcilerinin sırtındaki yükü daha da artıran bir etki yaratacak bu zam karşısında hükümet ‘ne yapalım döviz kuru böyle’ diyemez, böyle bir hakkı yoktur. Yerel gelirlerin öngörülenden fazla gerçekleştiğini söylerken övünen, bunu har vurup harman savururken rahatsızlık duymayan hükümet, bu duyarsız tavrıyla, üreten kesimlere sırtını döndüğünü bir kez daha kanıtlamaktadır. Hayvan üreticileri ülkedeki hayvan varlığının hızla eridiğini söylerken, sektörü daha da sıkıntılı bir duruma sokan bu zam kararının izahı mümkün değildir ve mutlaka geri alınmalıdır.”

CTP açıklamasında, son günlerde, TÜK tarafından yapılan satışlardan elde edilen gelirin tamamının özel bir banka tarafından tahsilatının yapıldığına dair söylentilerin giderek yoğunluk kazanmakta olduğuna da dikkat çekilerek, “Bu da mutlaka açıklanması gereken bir durumdur. TÜK özel bir bankaya ipotek edildi de bu gizli mi tutulmaktadır, yoksa ortada başka bir karmaşık ilişki mi mevcuttur? “ sorusu soruldu.

Üreticinin dostu olarak faaliyet göstermesi gereken Toprak Ürünleri Kurumu’nun, bu özelliğini her geçen gün yitirmekte olduğu kaydedilen açıklamada, hükümetin bu konuya daha fazla kayıtsız kalmadan bir an önce gerekli desteği sağlayarak hem üreticilere hem de kuruma yardımcı olmak zorunda olduğu da ifade edildi.

(ŞEB/ÖK)