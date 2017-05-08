Ctp Ve Akel Lefkoşa İlçe Örgütleri Güney Kıbrıs’ta Piknik Düzenledi

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve AKEL Lefkoşa ilçe örgütleri dün Güney Kıbrıs’ta piknik düzenledi.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kalihorio köyünde yapılan piknikte Kıbrıs şarkı ve halk oyunları sergilendi.

Çok sayıda üyenin katıldığı etkinlikte CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit ve AKEL Lefkoşa İlçe Sekreteri Hristos Hristofidis birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda Akdeniz’de yaşanan sondaj gerilimi ile ardından Limasol’da Kıbrıslı Rum çözüm güçlerine yapılan saldırıya değinildi.

ARŞEHİT: “ORTAK PİKNİĞİN ÖNEMİ, BİR KAT DAHA ARTTI”

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, konuşmasında, ‘Mehter Marşı krizi’ ve Limasol’da federasyon isteyenlere saldırıların yapıldığı bir zamanda iki partinin düzenlediği ortak pikniğin öneminin bir kat daha arttığını ifade etti.

Özellikle görüşmelerde kriz yaşanan dönemlerde barış karşıtlarının boş durmadğını belirten Arşehit, toplumların moralini bozmak, barışa olan inancı zayıflatmak ve iki toplumun yakınlaşmasını engellemek için her türlü manevranın yapıldığını savundu.

Ülkedeki çözüm güçlerinin ana unsuru olan AKEL ve CTP’nin işbirliğinin önemli olduğunu ifade eden Arşehit, böylesi zamanlarda işbirliğini geliştirmek için iki partinin daha sıkı çalışması ve toplumların birbirlerine olan güveninin artması için yorulmadan mücadele etmek gerektiğini kaydetti.

Arşehit, etkinlik için piknik alanını tahsis eden Kalihorio muhtarı ve alanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

HRİSTOFİDİS: “MESAJI BİR KEZ DAHA GÖNDERMEK İSTİYORUZ”

AKEL Lefkoşa İlçe Sekreteri Hristos Hristofidis ise, sayıları yaklaşık bir milyon eden Kıbrıslı Rum ve Türklerin oturup anlaşamazsa, ülkeyi ileriye götüremezse, yabancı müdahalelerin, milliyetçiliğin, şovenizmin ve faşizmin yol açtığı acıları bunca yıldır çeken Kıbrıs’a yazık olacağını vurguladı.

Hristofidis, şöyle devam etti:

“Ortak vatanımız için ortak vizyonu paylaşan, Kıbrıslı Rum ve Türkler, Kıbrıs ananın evlatları olarak, bugünkü buluşmamız aracılığıyla ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesiyle, bütün Kıbrıslıların birlikte, çatışmalardan, milliyetçilik ve faşizmden, yurdumuzu yıllarca kana bulayan her şeyden uzak bir şekilde, barış, güvenlik ve refah koşullarında yaşayabileceği ve yaşaması gerektiği mesajını bir kez daha göndermeyi istiyoruz.”

(UG/FEZ) FOTOĞRAFLI