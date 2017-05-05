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05 Mayıs 2017 Cuma 14:52

Ctp, Ubp-dp Hükümetini “adaletsizlik Ve Partizanlıkla” Suçladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “UBP-DP Azınlık Hükümetinin faaliyetlerinin partizanlığa ve adaletsizliğe dayandığını” savundu.

Ctp, Ubp-dp Hükümetini 'adaletsizlik Ve Partizanlıkla” Suçladı
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Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “UBP-DP Azınlık Hükümetinin faaliyetlerinin partizanlığa ve adaletsizliğe dayandığını” savundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Girne’ye bağlı Boğazköy’de gerçekleştirilen parti toplantısında yaptığı konuşmada, UBP-DP Hükümetinin “hukuk dışı ve kamu yararına aykırı icraatları” bulunduğunu savundu.

Hükümetin ikinci bölge emirname değişikliği ile Girne’yi, Kumyalı’daki orman arazisini, Salamis bölgesinde Bedi’s Piknik Alanını, Tatlısu sahilini, Gorno Tepesi’ni ve son olarak da Çıkarma Plajı’nı özel şirketlere kiraladığına dikkat çeken  Erhürman, “Her yeri peşkeş çekmek istiyorlar” dedi.

Erhürman, Çıkarma Plajı’nın kiralanması konusunun 3 ay önce Meclis’e geldiğini ancak Hükümet ortaklarının kendi milletvekillerinden onay alamayacağını anladığı için, kiralama kararının 30 yıl kiralama yetkisi olan Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını savundu.

Erhürman, bazı bakanların konudan haberdar dahi olmadığını ileri sürdü.

Devletin 11 yıldır bu ülkede ikamet eden Türkiye kökenli insanlara vatandaşlık verilmediğini ancak bazı kişilere bir günde vatandaşlık verildiğini savunan Erhürman, Hükümetin, Kooperatif Merkez Bankası ve bağlı kuruluşlara, Vakıflar Bankası ve DAÜ’ye münhal açılmadan  çok sayıda istihdam yaptırdığını ileri sürdü.

Erhürman, “Partizanlık ve adaletsizlik bunların temel zihniyeti” dedi.

Tufan Erhürman, Hükümeti, yeni müşavirler yaratarak ve Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Cenevre’ye ziyaret gerçekleştirerek Devletin parasını gereksiz harcamakla suçladı.

Hükümetin tasarruf faaliyeti olarak yurt dışında okuyan öğrencilerin burslarını kesmek ve sendikalardaki profesyonel kadroları iptal etmek istediğini savunan Erhürman, “1974’ten beri varlığını sürdüren sistem de miadını doldurdu. Türkiye’den gelen paranın adaletsiz bir biçimde dağıtılması üzerine kurulu ekonomi dönemi bitti. Üretime ve kalkınmaya dayalı, daha fazla kazanıp daha adil bölüşeceğimiz bir sistemi hep birlikte kuracak, bu yozlaşmış sistemi hep birlikte alaşağı edeceğiz” dedi.

(ID/ÖK) FOTOĞRAFLI

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