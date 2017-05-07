Ctp Mağusa İlçesi: “salamis Sit Alanı’ndaki Bazı Parsellerin Statüsünün Değiştirilmesini Kınarız”

“BU DEĞİŞİKLİKLE KRAL MEZARLARI’NIN DA BULUNDUĞU BÖLGENİN İMARA AÇILMASI HEDEFLENİYOR”

“ ‘İKİNCE DERECE SİT ALANI’ OLAN PARSELİN ‘BİRİNCİ DERECEYE’ ALINARAK TAKAS YOLUNUN AÇILMASI DA AMAÇLANIYOR”

Lefkoşa, 7 Mart 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Salamis Sit Alanı’ndaki bazı parsellerin statüsünün değiştirilerek ikinci dereceden üçüncü dereceye, bazılarının da ikinci dereceden birinci dereceye aktarılmasını şiddetle kınadı.

CTP Mağusa İlçesi tarafından yapılan yazılı açıklamada parsellerin statüsünde yapılan değişiklikle kültürel mirasın en önemli parçalarından olan Kral Mezarları’nın da bulunduğu bölgenin imara açılmasının hedeflendiği savunuldu.

Açıklamada, bölgede başlaması muhtemel inşaat çalışmalarıyla, tarihi dokuya zaman içerisinde geri döndürülmesi olanaksız zararlar verileceğinin aşikar olduğu kaydedildi.

“İkinci derece” sit alanı olan parsellerin “birinci dereceye” aktarılmasıyla, amaçlananın, kültürel mirasın korunması olmadığı savunulan açıklamada, buradaki temel amacın “ikinci derece sit alanı” olan parselin ‘birinci dereceye’ alınarak takas yolunun açılması olduğu da ileri sürüldü.

Açıklamada, “İşte bu yolla devlete ait başka parsellerin bu parsellerle değiştirilmesi ve peşkeş yolunun açılması amaçlanmaktadır” denildi.

“BU KARARLAR NASIL ALINDI AÇIKLANSIN…”

Açıklamada, “CTP Mağusa İlçesi olarak beklentimiz, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun bu kararları hangi teknik ekibin değerlendirmesine bağlı olarak ve nasıl bir çalışma raporuna göre alındığını kamuoyuna açılamasıdır. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun hangi üyelerinin bu değişikliğe olumlu oy verdiğinin de kamuoyuna açıklanması şarttır. Teknik ekip kimlerden oluşmuştur ve raporu nerededir? Dünya insanlığının ortak mirası olan böylesine değerli bir tarihi ve arkeolojik alanın kaderini değiştirmeye kimlerin cüret ettiğini bilmek her bir yurttaşımızın hakkıdır” denildi.

İkinci dereceden birinci dereceye geçirilen parsellerden kimlerin etkilendiği ve bu etkilenenlere nasıl bir takas öngörüldüğünün de halka bir an önce açıklanması gerektiği yer alan açıklamada “Kuşkumuz, takas işleminin paravan olduğu ve asıl amacın devlete ait alanların özel kişilere aktarılmasının önünün açılacağıdır” ifadeleri yer aldı.

Tarihi zenginliklerin ödünsüz biçimde korunması ve sadece turizm açısından değerlendirilmesi gerektiği de vurgulanan CTP açıklamasında, “Tarihi değerlerimizin UBP-DP azınlık hükümeti tarafından sürekli belirli bir kesime peşkeş çekilmek istenmesine asla sessiz kalmayacağımızı ve gerekli yasal mücadeleyi vereceğimizi bu vesile ile yeniden hatırlatırız” denildi.

(ÖZ/HA)