



Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, "Değişen Bölgesel Dengeler Işığında Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Barış Süreci" konulu konferans düzenleyecek.CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre konferans 13 Kasım Salı günü Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.Prof. Dr. Ahmet Sözen’in konuşmacı olarak katılacağı konferansta, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ve çözüm önerileri ele alınacak.(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI