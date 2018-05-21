Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102519
ALTIN
189.942
DOLAR
4.5836
STERLİN
6.1554
EURO
5.3953
Pasaport kimin?
PASAPORT KİMİN?
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
“KKTC’DE EBOLA VAKASI YOK”
Hava sıcaklığı artıyor..
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
banner256
Flaş Haber
Pasaport kimin?
Kapat

Ctp Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer: “belediye Halk İle Yeniden Barışacak”

Lefkoşa, 21 Mayıs 18 : CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları geleneksel Suriçi yürüyüşünü gerçekleştirdi. 

Ctp Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer: “belediye Halk İle Yeniden Barışacak”

Lefkoşa, 21 Mayıs 18 : CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları geleneksel Suriçi yürüyüşünü gerçekleştirdi. 

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:09
Ctp Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer: “belediye Halk İle Yeniden Barışacak”
Lefkoşa, 21 Mayıs 18 : CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları geleneksel Suriçi yürüyüşünü gerçekleştirdi. 
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tufan Erhürman, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Gazimağusa milletvekili Asım Akansoy ve İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın da katılımıyla gerçekleştirilen gezide, Adalıer ve ekibi Mağusalıların ve Suriçi esnafının yoğun destek ve ilgisiyle karşılandı. 
Halkın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Adalıer, halk ile belediyenin barışması gerektiğini vurguldı. Adalıer, “Mağusa Belediyesi itibarını yeniden kazanacak. Belediye ve halk yeniden barışacak” dedi. 
“BÖLGELERE GÖRE PROJELER GELİŞTİRİYORUZ”
banner277
Yürüyüşün ardından Adalıer ve ekibi, Şahali ve Kayalp ile birlikte Maraş bölgesini ziyaret etti. 
Halkla sohbet eden Adalıer, her bölgenin ihtiyaçlarının ayrı olduğunu ve bölgelere göre projeler geliştirdiklerini belirtti. Gerçekleştirilecek tüm projelerin ihtiyaçlara ve günün şartlarına göre güncelleneceğini söyleyen Adalıer, Maraş’ın ihtiyaçlarını ve sorunlarını bildiklerini, bu ihtiyaç ve sorunları doğrudan bu bölgedeki insanlarla yaptıkları görüşmelerde tespit ettiklerini ve bu ihtiyaçlara cevap verecek projeler geliştirdiklerini ifade etti.
(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigortacılık Haftası Çerçevesinde Bisiklet Turu Düzenleniyor
Sigortacılık Haftası Çerçevesinde Bisiklet Turu Düzenleniyor
Yerel Seçime Doğru… Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Bellapais’taydı
Yerel Seçime Doğru… Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Bellapais’taydı
Kktc İnsan Hakları Derneği, Cohen’i Protesto Etti
Kktc İnsan Hakları Derneği, Cohen’i Protesto Etti
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu Kentin Rutin Sorunlarının Bile Halledilemediğini Savundu: “ 2 Yılda Sorunlar Bitecek”
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu Kentin Rutin Sorunlarının Bile Halledilemediğini Savundu: “ 2 Yılda Sorunlar Bitecek”
“DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” başladı
“DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” başladı
Trafik güvenliği ve ulaşımda değişim için çalışma başladı
Trafik güvenliği ve ulaşımda değişim için çalışma başladı
Harmancı: “Geçmişin kötü izlerinden kurtulduk, bugününü kurtardık, geleceği planlıyoruz”
Harmancı: “Geçmişin kötü izlerinden kurtulduk, bugününü kurtardık, geleceği planlıyoruz”
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
Uluslararası Final Üniversitesi Giriş Ve Burs Sınavı 1 Haziran’da Gerçekleştiriliyor
Uluslararası Final Üniversitesi Giriş Ve Burs Sınavı 1 Haziran’da Gerçekleştiriliyor
İzcan: “Görüşmeler ön şartsız, Guterres belgesi çerçevesinde başlamalıdır”
İzcan: “Görüşmeler ön şartsız, Guterres belgesi çerçevesinde başlamalıdır”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim