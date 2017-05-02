Ctp’li Yetkililer Mağusa’yı Ziyaret Etti

ERHÜRMAN: “DERDİNİZ BU HALKIN GELİRİNİ ARTIRMAK VE ADİL PAYLAŞIMI SAĞLAMAK DEĞİL”

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yetkilileri bölge ziyaretleri kapsamında Mağusa’yı ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, kent çarşısını ve limanı ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, limanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, liman iskelesinin 1903 yılında yapıldığını, yapıların bir ömrü olduğunu ve bu kadar uzun süre önce inşa edilmiş yapılarda yıkılma riskinin yüksek olduğunun bilinmesi gerektiğini belirtti.

Tufan Erhürman, “Yapılması gereken, yıkılmasını beklemek değildi. Plansız, öngörüsüz bir hükümetle karşı karşıyayız. Halkın öncelikleri onların öncelikleriyle örtüşmüyor” dedi.

Yatların taşınması için gösterilen yerin güvenlik sorunlarından dolayı tercih edilmemesi ve hükümetin güvenliği tesis etmek için herhangi bir çaba sarf etmemesinin de ayrı bir soruna işaret ettiğini belirten Erhürman, limandaki sorunları çözmesini bu hükümetten beklemenin hayal olacağını söyledi.

“TURİZM İÇİN YENİ BİR LİMANA İHTİYAÇ VAR”

Tufan Erhürman, turistlere yönelik yat turları için ayrı bir iskele bulunmadığını ve turizmden daha fazla gelir elde etmek için plan ve programlar yapılması gerekirken, yaşanan sorundan dolayı yat turizmiyle uğraşanların programlarını iptal etmek zorunda bırakıldığını belirtti.

Erhürman, “Turizmin bu ülkede öncü sektör olduğunu iddia ediyorsanız bunun gereklerini de yerine getirmelisiniz” dedi.

Limandaki çevre sorunlarına da değinen Erhürman, makyaj çalışmalarının dışında 1974’ten beri limana neredeyse bir çivi çakılmadığını belirtti. Balıkçıların da limanda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarının açık olduğunu söyleyen Erhürman, “Turizmden kazanacaksınız, turizm için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Balıkçılık sektörünü geliştireceksiniz, kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz. Çünkü derdiniz bu halkın gelirini artırmak ve adil paylaşımı sağlamak değil. Bu zihniyetle buraya kadar” diye konuştu.

(ÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

