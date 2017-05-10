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10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:15

Ctp’li Gençler Organlarını Bağışladı

CTP Gençlik Örgütü’nden bir heyet bugün Sağlık Bakanlığı’na giderek organlarını bağışladı.

Ctp'li Gençler Organlarını Bağışladı
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): CTP Gençlik Örgütü’nden bir heyet bugün Sağlık Bakanlığı’na giderek organlarını bağışladı.

CTP Milletvekilleri Ahmet Gülle ve Fazilet Özdenefe ile CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi’nin de desteklediği girişimle organ bağışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Resmi işlemlerin ardından organlarını bağışlayan CTP’li ekip, sağlıkta yaşanan sorunlara da dikkat çekerek, doktorların haklı eylemini selamladıklarını belirtti. Hükümetin samimiyetle sağlık çalışanları ile oturup sorunları çözmesi gerektiğini belirten yetkililer, alternatif yollar denemenin kaosu daha da büyüteceği üzerinde durdu.

GÜLLE: “GENÇLER UMUT OLDU”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Lefkoşa Milletvekili, sağlık eski bakanı Ahmet Gülle burada yaptığı konuşmada, CTP’li gençlerin çok anlamlı ve çok güzel bir etkinlikte bulunduğunu, günümüzün en önemli hastalık grubu olan kronik böbrek hastalarına, organ yetmezliği yaşayan hastalara umut olduklarını belirtti.

Ülkede yaklaşık 800 böbrek yetmezliği olan hasta bulunduğunu, 2014 yılında CTP’nin geçirdiği yasa ile ülkemizde böbrek nakillerinin yapılmaya başlandığını vurgulayan Gülle, “Organ nakli için uyumlu organ bulamayan kişiler var, yakınlarından alamayanlar var. Bu nedenle bu bağışın önemi öne çıkıyor. Bu bağışlar 200 verici bekleyen hastalarımıza umut ışığı olacak. Bu sosyal sorumluluktur ve herkes bu kampanyaya destek vermelidir. Gençlere tekrar teşekkür ederim” dedi.

“ALTERNATİF YOLLAR YERİNE ÇÖZÜM SAĞLANMALI”

Sağlıkta yaşanan sorunlara ve doktorların eylemine de değinen Gülle, sağlıktaki uygulamaları hayata geçirecek olan hekimlerin, sağlık çalışanlarının bugünlerde çok önemli bir süreç yaşadığını belirtti. CTP’nin 2013’te sağlık çalıştayıyla başlatılan sağlık reformu sürecinin kesintisiz her yönüyle, genel sağlık sigortasının finansmanı temelinde ilerlemesini öngördüklerini belirten Gülle, “B planı, C planı yerine hekimlerle samimi şekilde masaya oturarak sorunlar çözmeli. Düzenlemeler en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Bu konuda adımlar hızlandırılmalı, herkes sorumluluk almalı. Alternatif yollar yerine çalışanlarla görüşülmeli çözüm sağlanmalıdır” dedi.

TOMGÜSEHAN: “İNSANI ÖLÜMSÜZLEŞTİREN BİR ŞEY…”

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan ise yaptığı konuşmada adanın kuzeyinde ve güneyinde toplumsal sorunlarda ellerini taşın altına koymaktan geri durmayacaklarını belirtti. “Organ bağışında bulunarak bizden sonra birilerinin hayatına dokunmak, çare olmak insanı ölümsüzleştirecek bir şey. Manevi olarak çok huzurluyuz herkesin bu duyguyu tatmasını isteriz” diyen Tomgüsehan, sağlık emekçilerinin yaptıkları eylemi de selamladıklarını belirtti.

Tomgüsehan ezilen doktorların bakanlık önünde gerçekleştirdikleri eyleme destek verdiklerini belirterek ezilen ve hakkı yenilen herkesin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tomgüsehan, doktorların mutlu huzurlu oldukları sürece halka daha iyi hizmet sağlayacaklarını belirtti. Tomgüsehan son olarak CTP’nin 2014 yılında geçirdiği organ nakli yasası ile gurur duyduklarını, yasada emeği geçen tüm vekillere teşekkürü borç bildiklerini ifade etti.

(HÖ) FOTOĞRAFLI

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