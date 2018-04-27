Ctp, Kore’nin Birleşmesinin Tüm Coğrafyalarda Olumlu Etki Yaratmasını Diledi

Lefkoşa, 27 Nisan 18 : CTP, Kore’nin yeniden birleşmesinin tüm coğrafyalarda olumlu etki yaratmasını dileyerek, Kore’de yeniden inşa edilmeye başlanan barışın ilk adımlarını selamladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, dünyanın bugün 65 yıl önceki savaşla ikiye bölünen Kore’deki savaşın son bulması ve ülkenin yeniden birleşmesi yönünde attığı adıma tanıklık ettiğini belirterek, imzalanan ortak deklarasyonla, "Kore Yarımadası\'nda bundan sonra savaş olmayacak" denildiğini hatırlattı.

Koreli liderler şimdi yeni bir tarihin başladığını ve bunun barış çağı olduğunu dünyaya duyurduğunu ifade eden CTP, insanlığa umut olan bu adımın, hasretini çektiğimiz Birleşik Kıbrıs’ın hayal olmadığını bir kez daha “yol ayrımındakilere” gösterdiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kurulduğu günden bugüne, neredeyse yarım asırdır Kıbrıs Sorunu’nun federal bir yapı çerçevesinde çözülmesi için mücadele ettiği ve Kıbrıs’ta sınırların kalktığı, birlikte yaşamın kurulduğu bir ülke yaratmanın hayal olmadığı belirtildi.

CTP, “Barış da cesaret gibi bulaşıcıdır” dedi.

(AK/HÖ)