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09 Mayıs 2017 Salı 10:42

Ctp, Kıbrıslı Türk Ve Rumların Birlikte Çalıştığı Madeni Gezdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)&nbsp;Girne İlçe Örgütü’nden bir heyet, AKEL Limasol Örgütü’nün daveti ile Güney Kıbrıs’taki Amiantos köyünü ziyaret etti.

Ctp, Kıbrıslı Türk Ve Rumların Birlikte Çalıştığı Madeni Gezdi
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Örgütü’nden bir heyet, AKEL Limasol Örgütü’nün daveti ile Güney Kıbrıs’taki Amiantos köyünü ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, “asbest” anlamına gelen köyde eskiden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birlikte çalıştığı asbest madeni gezildi.

Madenin tarihi ve temizlenme sürecini anlatan müzeyi de gezen heyetler, 1904 yılında faaliyete başlayan ve 1988 yılında çevreye ve insana verdiği zarar nedeniyle kapatılan maden hakkında bilgi aldılar.

Heyeti karşılayan Amiantos köy muhtarı Kriton Kyriakides, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum işçilerin madende zor şartlar altında birlikte çalıştıklarını ve o zamanki uyum ve mutluluğu düşündükçe geleceğe umutla baktığını belirtti.

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi, çok anlamlı, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum işçilerin emek mücadelesi ve devrimci mücadeleyi birlikte yaptığı ve yaşadığı yeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Kişi, adanın iki ilerici partisi AKEL ve CTP’nin federal Kıbrıs’ı yaratmadaki rolü ve sorumluluğunun çok büyük olduğunu söyledi.

Görüşmelerde zaman zaman yaşanılan tıkanıklıklarda, AKEL ve CTP’nin sorumlu davranarak sürece olumlu katkı koymaya çalıştıklarını belirten Kişi, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm için bu sağduyunun önemine değindi.

GEORGIOU

AKEL Limasol İlçe Sekreteri George Georgiou,  Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçilerin tarihte büyük acılar yaşadıklarına değinerek, bu acıları görerek ortak vatanın geleceğini hazırlamak zorunda olduklarını kaydetti.

Georgiou, madende çalışan ve emek veren insanların, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların kolektif çalışabileceklerine dair en güzel örnek olduğunu belirtti.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

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