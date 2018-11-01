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Ctp Kıbrıs Çalışma Grubu, Kiprianu Ve Heyetiyle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu, dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve heyetiyle yemekli toplantıda bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi. 

Ctp Kıbrıs Çalışma Grubu, Kiprianu Ve Heyetiyle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu, dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve heyetiyle yemekli toplantıda bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi. 

01 Kasım 2018 Perşembe 13:01
Ctp Kıbrıs Çalışma Grubu, Kiprianu Ve Heyetiyle Bir Araya Geldi
Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu, dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve heyetiyle yemekli toplantıda bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi. 
CTP’den yapılan açıklamaya göre müzakere heyetlerinde görev yapan Tomazos Çelebis’in de yer aldığı AKEL heyetiyle, Kıbrıs sorununda gelinen aşama ve BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Lute’un adaya gelişi ele alındı.
BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne sunduğu son raporun da tartışıldığı görüşmede olası gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.
(GÖZ/HÖ)         FOTOĞRAFLI
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