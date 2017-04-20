Ctp Kadın Örgütü, Kadın Cinayetleri Ve Şiddet Konusunda Uyardı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, son günlerde ard arda meydana gelen kadın cinayetlerine işaret ederek, “Gözümüzü kapadığımız, kulağımızı tıkadığımız, ağzımızı mühürlediğimiz, hesap sormadığımız her gün bireysel sorumluluğumuz artacak ve şiddet, normalleşen bir olgu haline dönüşeceği” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞİDDET, NORMALLEŞEN BİR OLGU HALİNE DÖNÜŞEREK İÇİNDEN ÇIKILAMAYACAK BİR DURUMA GELECEK”

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, son günlerde ard arda meydana gelen kadın cinayetlerine işaret ederek, “Gözümüzü kapadığımız, kulağımızı tıkadığımız, ağzımızı mühürlediğimiz, hesap sormadığımız her gün bireysel sorumluluğumuz artacak ve şiddet, normalleşen bir olgu haline dönüşeceği” değerlendirmesinde bulundu.

CTP Kadın Örgütü, konuyla ilgili açıklamasında, birçok uygar devletin, kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali olarak kabul ettiğini ve şiddeti önlemek adına yasaları düzenlediğini belirtti. Bu devletlerin, uygulayıcı ve denetleyici sorumluluğu doğrudan alarak, sosyal devlet anlayışının önemli bir tamamlayıcısı olarak gördüğüne işaret edildi.

Açıklamada, “Bir kadın sokak ortasında kocası tarafından katledilirken, bir çocuk cinsel istismara uğrarken, bir kadın şiddetin her türlüsüne maruz kalırken, bir insan tacize, tecavüze uğrarken veya öldürülürken, toplum iyileşemeyecek yaralar alıyor” denildi.

Şiddetin, ciddi bir sosyolojik olgu olduğunu ve yaşamın her alanına yansıyarak, toplumsal huzuru ortadan kaldıracak neticeler doğurduğu vurgulanan açıklamada, bir gün arayla yaşanan iki kadın cinayetinin şiddetin soğuk yüzünü, yeniden bir kadın bedeni üzerinden gösterdiği ifade edildi.

CTP Kadın Örgütü, caydırıcı cezaların şiddetin son bulması için yeterli bir önlem olmadığına işaret ederek, şiddete karşı mücadele ve şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların, temel eğitimden başlaması gerektiğine vurgu yaptı. Günlük yaşantıyı içine alan hakların yeniden düzenlenmesini içeren geniş ve kapsamlı bir çalışma olması gerektiği belirtilerek, hükümetin ivedilikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve buna bağlı kadın sığınma evleri üzerinde durması gereken konular arasında olması gerektiğini kaydedildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü olarak şiddete maruz kalmış, öldürülmeye teşebbüs edilen ve öldürülen tüm kadınlar için üzüntü duyulduğuna işaret ederek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hükümetin her konuda olduğu gibi sosyal devlet noktasında da yetersiz kaldığı farkındalığıyla, şiddetten kaçmak, korunmak isteyen kadınların sığınabileceği, çocuklarını koruyabileceği bir kamu düzenlemesinin yıllardır oluşturulmaması kabul edilemezdir. Önlem alınmadığı, gerekli kamu çalışmaları yürütülmediği takdirde şiddeti önlemek mümkün olmayacak, huzurumuz sekteye uğrayacak ve böylelikle toplumsal uyumumuz zarar görecektir”

(AK/FEZ)