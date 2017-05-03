FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:09

Ctp İle Akel, Derinya’da Ağaç Dikti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve AKEL’in Gazimağusa örgütleri Derinya’da ağaç dikti.

Ctp İle Akel, Derinya'da Ağaç Dikti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ORTAK AÇIKLAMA: “FİDANLAR, BARIŞ UMUTLARIMIZLA BİRLİKTE BÜYÜYECEK”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve AKEL’in Gazimağusa örgütleri Derinya’da ağaç dikti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme etkinliğine CTP’den Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Gazimağusa Milletvekilleri Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay ile Gençlik Örgütü temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Etkinlikte, fidan dikiminin ardından, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ortak basın açıklamasını okudu.

“BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Konuşmasına, “Fidanlar barış umutlarımızla birlikte büyüyecek” sözleriyle başlayan Oktay Kayalp, AKEL ve CTP Mağusa İlçe Örgütleri olarak gerçekleştirdikleri sembolik ağaç dikimi etkinliğiyle birleşik bir Kıbrıs için, barışın Kıbrıs’ı için, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin işbirliği için mücadele etme isteklerini bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca Kıbrıs sorununa BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde kapsamlı bir çözümün, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ortak geleceklerini birlikte inşa edecekleri, Gazimağusa’nın yeniden birleşeceği bir çözümün bulunması çabalarına destek kaydedildi.

“GELECEĞİN MAĞUSA’SI YENİDEN BİRLEŞECEK”

“Geleceğin Mağusa’sı Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sakinlerinin barış içerisinde bir arada yaşayacakları dostluk, işbirliği ve refahlarını geliştirecekleri bir kentten başka bir yer olamaz” diyen Kayalp, aynı zamanda, bu sembolik ağaç dikimiyle, ortak vatanı daha fazla yeşillendirme çabasına katkıda bulunarak, ekolojik bir mesaj da verdiklerini vurguladı.

Kayalp, hem iki toplumun liderlerine, hem de Kıbrıs’ta yaşayan halklara ve özellikle de Gazimağusalılara ortak gelecek için umut dolu bir mesaj gönderdiklerini belirterek, “Hedefimiz, örnek teşkil edecek ve aynı zamanda yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın sembolü olacak yeniden birleşmiş bir Mağusa’dır” dedi.

(GÖZ/FEZ)        FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatan 27. Yaşını Kutluyor… Vatan 27. Yaşını Kutluyor…
3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü
Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla...
Basın Özgürlüğü Günü... Basın Özgürlüğü Günü...
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Vatan 27. Yaşını Kutluyor…
Vatan Gazetesi 27. yayın yılına girerken, “Tantana” isimli mizah ve karikatür dergisini de hayata geçirdi.

Haberi Oku