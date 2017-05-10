Ctp, Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği’ni Ziyaret Ederek, Sorunları Dinledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ve şu anki sistemin miadını doldurduğunu, sistemin değişmesi gerektiğini söyledi. Ekonomiyi üretim üzerine kurmak gerektiğini belirten Erhürman, bu sistemin elbirliğiyle kurulacağını kaydetti.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ve şu anki sistemin miadını doldurduğunu, sistemin değişmesi gerektiğini söyledi. Ekonomiyi üretim üzerine kurmak gerektiğini belirten Erhürman, bu sistemin elbirliğiyle kurulacağını kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP milletvekili Erkut Şahali, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek, sorunları dinledi.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Mart ayı ödemelerinin henüz gerçekleşmediğini, Bakanlar Kurulu’nun dün bir karar alarak ödenmesi gereken desteğin yarısını ödeyeceğini açıkladığını söyleyerek, ödenecek olan parayı istemediklerini, hükümete hibe edeceklerini kaydetti.

“ÖDEMELERLE İLGİLİ TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMEDİ”

Erhürman, UBP-DP hükümetinin üreticilerin ödemelerini zamanında yapacağı taahhüdünü verdiğini ancak buna uymadığını savundu.

Türkiye’den para alarak ödemeleri yapacağını düşündüğünü ancak Hayvancılar Birliği Başkanı’nın dile getirdiği gibi Türkiye’nin mali protokole uyulmadığı gerekçesiyle üç aydan beri ödeme yapmadığını söyleyen Erhürman, hükümet hem Türkiye’ye hem de üreticilere verdiği taahhütlere uymadığını ileri sürdü.

Erhürman, hükümetin ve şu anki sistemin miadını doldurduğunu, sistemin değişmesi gerektiğini savundu.

Yeni bir sistem kurulması gerektiğine işaret eden Erhürman, bu sistemin elbirliğiyle kurulacağını, ekonomiyi üretim üzerine kurmak gerektiğini belirtti.

Su konusuna da değinen Erhürman, pahalı suyla üretim yapılamayacağını söyledikleri dönemde “CTP Türkiye’den gelen suyu istemez” söylemleri ile karşılaştıklarını ancak bugün haklı çıktıklarını, üreticinin suyun fiyatından şikayet ettiğini, üretim yapamaz duruma geldiklerini belirttiklerini kaydetti.

Erhürman, kamuyu küçültmek gerekiyorsa bunun yapılacağını söyleyerek, diğer alanlara teşvik ve destekleri kaydırmak gerektiğini, üretimden kazanıp üretimin mutluluğunu yaşayanların zaten kamuyu seçmek istemeyeceklerini ifade etti.

İktidara gelmeleri durumunda para dağıtacakları sözünü değil üretimi birlikte planlama sözünü verdiklerini söyleyen Erhürman, alternatif pazarlama yapacaklarını, üreterek var olacaklarını vurguladı.

“ÖDEMEYİ İSTEMİYORUZ”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümetin tarım bütçesini küçülttüğünü, bu şekilde bir yere varılamayacağını belirtti.

Naimoğulları, Mart ayı ödemelerinin henüz gerçekleşmediğini, Bakanlar Kurulu’nun dün bir karar alarak ödenmesi gereken desteğin yarısını ödeyeceğini açıkladığını söyleyerek, ödenecek olan parayı istemediklerini, hükümete hibe edeceklerini kaydetti.

Ödemenin diğer yarısının ne zaman yapılacağının belli olmadığını belirten Naimoğulları, buna karşı üreticinin tepkisinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Naimoğulları, Maliye Bakanı’nın kendilerine Mali Protokol’e uyulmamasından dolayı Türkiye’den üç aydan beri para alınamadığını söylediğini iddia etti.

Maliyetlerin yükseldiğini belirten Naimoğulları, bu şekilde girdi maliyetlerini pahalı ederek, kaos yaratıldığını ileri sürdü.

Naimoğulları, “Bizim tek derdimiz sürdürülebilir tarım ve hayvancılıktır” dedi.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVANCIKTA DÜŞÜŞ”

Ülkede küçükbaş hayvancılığın 350 binden 270 bine düştüğünü dile getiren Naimoğulları, bunun 250 bine kadar gerilemesini beklediklerini kaydetti. Naimoğulları, “Bu çok ciddi bir sorundur” dedi.

Büyükbaş hayvancılığın ise 80 binden 60 bine gerilediğini söyleyen Naimoğulları, süt üretiminin de yüzde 5 azalma gösterdiğini, imalatçıların yakında süt bulamayacaklarını belirtti.

Naimoğulları, küçükbaş hayvan ıslahının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Su fiyatlarına da değinen Naimoğulları, “Suyu 6 TL’ye alarak üretim yapılmaz. Üretici uyandı, tepkisi artırarak devam edecek” diye konuştu.

(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı Fotoğraf: Hüseyin Sayıl