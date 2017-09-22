Ctp, Güzelyurt’taki Yeşil Alanların Yok Edildiğini Savundu

CTP Güzelyurt İlçesi’nin yazılı açıklamasında, “Güzelyurt bölgesindeki 80 bin dönümlük narenciye bahçeleri 35-40 bin dönüme düştü. 100-150 yıllık selvi ve okaliptus ağaçları süratle yok ediliyor. Orman Dairesi’nden izin alındığı iddia edilip budama gerekçesiyle ağaçlar kesiliyor” denildi.

Lefkoşa, 22 Eylül 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güzelyurt’taki yeşil alanların süratle yok edildiğini savunarak, kamuoyunu konuya duyarlı olmaya, hükümet edenleri görevlerini daha ciddi yapmaya davet etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güzelyurt’taki yeşil alanların süratle yok edildiğini savunarak, kamuoyunu konuya duyarlı olmaya, hükümet edenleri görevlerini daha ciddi yapmaya davet etti.