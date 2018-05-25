Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Ctp Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin Düzenlediği Dayanışma Yemeğine Katıldı

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve Belediye Meclisi üyesi adayları dün akşam CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Karaman’ın ekibinin tanıtıldığı geceye Girne milletvekilleri Fazilet Özdenefe ile Fikri Toros da katıldı.

Gecede konuşan CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, siyasette, sivil toplum örgütlerinde, yaşamın her alanında ve her yerde kadınların daha fazla yer bulabilmesi için mücadeleler verildiğine işaret ederek, “Bu uzun soluklu mücadelede biz hep omuz veren olduk” dedi.

Kadın dostu kentler yaratmanın CTP’nin yerel yönetimler politikaları arasında yer aldığını kaydeden Karaman, cinsiyet kotası uygulaması noktasında CTP’nin çabalarının “demokrasiyi yükselttiğini” söyledi. Karaman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler için bu seçimin bir önemi de budur. Yüzde 10’dan başlayan kota mücadelesi yüzde 20’lere 30’lara ve son olarak da 40’lara geldi. Biz Girne özelinde üzerimize düşeni yaptık. Belediye meclis üyesi adayı olan 8 kadın, 8 erkek arkadaşımızla bu seçimde bir yandan da eşitlik mücadelesi veriyoruz. Bu seçim evet yeni bir Girne yaratma mücadelesidir. Altı kent içinde en mutsuz insanların yaşadığı bir kenti alıp, hak ettiği o güzel günlere kavuşturacağız”.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI