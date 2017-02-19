Ctp Genel Başkanı Erhürman İskele Belediyesi Ve Kıbrıs Türk Petrolleri’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 19 Şubat 17 : CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Petrolleri’ni ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, yurttaşlarla buluşmak için İskele ilçesini ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, İskele Belediyesi ve Kıbrıs Türk Petrolleri ziyaretinde heyeti de eşlik etti.

Görüşmelerde, bu bölgede ortak planlama yapılmasının önemi ve turizmden gerekli faydayı sağlamanın yolları konuşuldu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü Cem Arat ile görüşen CTP heyeti, yeni dönem politikalarını paylaştı, bölgeye ayrı önem verileceği ve bölgeyi kalkındırma politikalarının odağına turizmin konulacağını belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, CTP’nin yeni yol haritasını paylaşarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Erhürman, bu bölgede belediyelerin ortak bir planlama içerisine girmesinin önemine işaret ederek, bölgenin, Karpaz’ın ucuna kadar uzandığını, üniversitelerin turizm ve ziraat fakültelerinin açılmasına müsait olduğunu söyledi.

Gastronominin de başka bir alan olarak burada bulunabileceğini kaydeden Erhürman, şöyle konuştu:

“Burada şu anda bizi memnun etmeyen gelişmişlik düzeyi aslında bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Fırsat şu; bir Mağusa, bir Girne değilsiniz. Buradaki potansiyele henüz geri döndürülemeyecek biçimde zarar verilebilmiş değil. Başka ilçelerde yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarıp bu bölgeyi doğru planlamamız lazım. İskele henüz kimliğini tam olarak ortaya koyamadı. Marka değerini ortaya koyamadı. İskele turizmle ilişkisini henüz tam olarak kuramadı. Bir sürü insan buradan geçip Karpaz’a gidiyor ama buradaki esnafa en fazla bir çay, kahve parası bırakıyor. Bu turist nasıl gelip burada para harcayacak? Bu meseleler çözülmezse üniversite açılsa ne olacak? Burada mesela bir müze konusunda belediyeler arasında bir uzlaşıya varılabilir. İskele’ye geldiğimde bir tek İskele’de yiyebileceğim yemekler olmalı. O yemeği yemek için İskele’ye gelme ihtiyacı hissetmeliyim. Buranın bir gastronomi haritası olmalı. Yeni dönemde bunları oturup, hep birlikte planlayıp hayata geçireceğiz.”

(EMR/HÖ) FOTOĞRAFLI