Ctp Genel Başkanı Erhürman’dan Hükümete Eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin yandaşlarını mutlu etmek ve siyasi çıkar elde etmek için icraat yaptığını savunarak, “Dertleri insan sevgisi değil” dedi.

“DERTLERİ İNSAN SEVGİSİ DEĞİL, YANDAŞLARINI MUTLU ETMEK, SİYASİ ÇIKAR SAĞLAMAK...”

“ZAMDA, DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞİN ARKASINA SIĞINIYORLAR. DÖVİZ YÜKSELDİĞİNDE HÜKÜMET BUNU HER ŞEYE YANSITACAKSA HÜKÜMETE NE GEREK VAR? ORAYA BİR MUHASEBECİ KOYALIM DÖVİZE BAKARAK HER ŞEYE ZAM YAPSIN”

Lefkoşa, 6 Şubat 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin yandaşlarını mutlu etmek ve siyasi çıkar elde etmek için icraat yaptığını savunarak, “Dertleri insan sevgisi değil” dedi.

UBP-DP hükümetinin 9 aydır görevde olduğunu, bu sürede zam yapılmayan alan kalmadığını söyleyen Erhürman, “Bu zamları yaparken dövizdeki yükselişin arkasına sığınıyorlar. Döviz yükseldiğinde hükümet bunu her şeye yansıtacaksa hükümete ne gerek var? Oraya bir muhasebeci koyalım dövize bakarak her şeye zam yapsın. Bu kadar zammı biz yapsaydık yer yerinden oynardı. İktidara geliyoruz CTP’yi eleştiriyorlar, muhalefete düşüyoruz yine CTP’yi eleştiriyorlar. Bu propaganda çarkını kırmamız lazım. Halkı daha fazla kandırmalarına müsaade edemeyiz” ifadesine yer verdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman, üyelere yönelik başlattığı bilgilendirme toplantısına İskele’de devam etti.

“SÜRECİN ÇÖKTÜĞÜNÜ İDDİA EDENLER, BAYRAM HAVASINA BÜRÜNMÜŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLAR AMA....”

Üyelerle iç politikanın yanı sıra Kıbrıs konusunu da konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, bazı kesimlerin müzakerelerin çöktüğünü iddia ettiğini söyledi, “Bu kesimler bayram havasına bürünmüş gibi görünüyor ancak sürecin çökmediğini biliyorlar. Bu nedenle müzakereleri baltalama yolunda her türlü çabayı gösteriyorlar” dedi.

CTP’nin kurulduğu günden bu yana siyasi eşitliğin temel olacağı bir federasyon talebinde bulunduğunu dile getiren Erhürman, “Siyasi eşitlik BM’nin çözüm parametrelerinden biridir. Ama şu ana kadar maalesef Rum lider Anastasiadis siyasi eşitlik konusunda gelmesi gereken noktaya gelmedi. Dönüşümlü başkanlık sözlü de olsa kabul edilmiş durumdadır. Ama bu yeterli değildir. Siyasi eşitlik, federal devletin içerisindeki tüm birimlerde Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla ya eşit sayıda ya da sayı eşit değilse etkili katılım olanağını taşıyarak yer almalarıdır” ifadesine yer verdi.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in dönüşümlü başkanlığı elinde koz olarak tuttuğunu ifade eden Tufan Erhürman, bunun çok büyük bir hata olduğunu ve Güneyde çözümü samimiyetle isteyen bazı siyasilerin de Anastasiadis’in bu tutumunu onaylamadıklarını dile getirdiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin “evet” diyecekleri metnin daha sonra uluslararası mahkemeler tarafından geçersiz hale getirilememesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, hukuki kesinliğin güvence altına alındığı bir anlaşma istediklerini belirtti.

“NEDEN O KADAR BÜYÜK BİR EKİPLE CENEVRE’YE GİTTİLER?”

Cenevre zirvesinde sunulan harita hakkında da konuşan Genel Başkan Erhürman, yüzde 29,2’lik oranın Cenevre’de değil, Mont Pelerin’de kararlaştırıldığını söyledi.

Hükümet yetkililerinin bu orana karşı çıktıklarını söyleyen Erhürman, “Eğer kabul etmiyorlarsaydı neden o kadar büyük bir ekiple Cenevre’ye gittiler?” diye sordu.

Tarafların Cenevre’de verdikleri haritaların açılış pozisyonundan ibaret olduğunun belirten Erhürman, Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından Meclis’te yapılan konuşmaya işaret etti, “Bu konuşmayla Sayın Akıncı’nın geçmişe dair söyledikleri doğrulandı” şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜM OLSA DA OLMASA DA....”

Erhürman, turizm konusunda da açıklamalarda bulunarak, yeni ve farklı politikalar ortaya koyup, esnafın, üreticilerin, çiftçilerin, hayvancıların ve sanayicilerin de turizmden para kazanmasını sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Ülkede faaliyet gösteren otellerdeki toplam yatak kapasitesinin yüzde 18’inin İskele ilçesinde olduğunu söyleyen Erhürman, “Çözüm olsa da olmasa da turistlerin bizim üreticimize de, esnafımıza da para bırakacağı bir turizm sistemi kurmamız lazım” dedi.

“ZAM YAPMADIKLARI ŞEY KALMADI”

UBP-DP hükümetinin 9 aydır görevde bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Hükümetin zam yapmadığı bir şey kalmadı” dedi.

Tüp gaza, harçlara, arpaya, GSM ücretlerine, internete, elektriğe ve akaryakıta zam yapıldığını aktaran Erhürman, “Bu zamları yaparken dövizdeki yükselişin arkasına sığınıyorlar. Döviz yükseldiğinde hükümet bunu her şeye yansıtacaksa hükümete ne gerek var? Oraya bir muhasebeci koyalım dövize bakarak her şeye zam yapsın. Bu kadar zammı biz yapsaydık yer yerinden oynardı. İktidara geliyoruz CTP’yi eleştiriyorlar, muhalefete düşüyoruz yine CTP’yi eleştiriyorlar. Bu propaganda çarkını kırmamız lazım. Halkı daha fazla kandırmalarına müsaade edemeyiz” dedi.

“Hükümetin 9 ayda hukuksuz işlem yapmakta rekor kırdığını savunan Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlıklarda, emirnamelerde, yasa gücünde kararnamelerde hukuka aykırılık yaptılar, dava açtık, ara emri verildi. Bunların derdi insan sevgisi değildir. Bunların zihniyeti yandaşa çıkar sağlamaktır. Bu hükümet 86 kişiye vatandaşlık verdi ve bunu resmi gazetede yayınladı. 15 gün sonra ise verdiği bu 86 vatandaşlığı hukuka aykırı olduğunu kabul ederek geri aldı. Mahkeme kararı değildi bu, hukuka aykırılığı kendileri kabul ettiler ve vazgeçmek zorunda kaldılar.”

“PROTOKOLÜ HEMEN İMZALADILAR AMA UYGULAMIYORLAR”

Hükümetin 2017 yılının sonunu göremeyeceğini ileri süren Erhürman, CTP’nin mali protokolü imzalamadığı için hükümetten gittiğine dair yaygın bir kanı bulunduğunu, CTP’nin hükümetten gitmesinin ardından göreve gelen UBP ve DP’nin ise protokolü hemen imzaladığını ancak uygulamadığını savundu.

Protokolde belirlenen hedeflerin hemen hemen hiçbirinin gerçekleştirilmediğini savunan Erhürman, şunları ekledi:

“Bu ciddiyetsiz tavrın ekonomiye son derece olumsuz etkileri olacaktır. Bu olumsuz etkiler her bir yurttaşımızın günlük yaşamına doğrudan yansıyacaktır. O nedenledir ki bu hükümetten, ülkeye daha fazla zarar vermelerine olanak tanımadan, bir an önce kurtulmak lazımdır. Artık geriye bakma, birbirimizle didişme lüksümüz yoktur. Bu hükümetten bir an önce kurtulmak ve CTP’yi yeni program, proje ve planlarıyla iktidara taşımak için var gücümüzle çalışmamız gerekir.”

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