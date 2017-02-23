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23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy’de Öğrencilerle Ağaç Dikti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, &#34;Bir ağaç, bir insan&#34; sloganıyla Alayköy İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, öğrencilerle birlikte ağaç dikti.

Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy'de Öğrencilerle Ağaç Dikti
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Lefkoşa, 23 Şubat 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Bir ağaç, bir insan" sloganıyla Alayköy İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, öğrencilerle birlikte ağaç dikti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte ihtiyaç duyulan fidanları CTP Lefkoşa İlçesi sağladı.

Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Onların mutluluğunu görmek dünyanın tüm mutsuzluklarını unutturuyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza barış içinde bir dünya bırakmak için, temiz bir çevre için, aydınlık bir gelecek için daha çok çalışmalıyız” dedi. Çevre bilinci gibi barış eğitiminin de Kıbrıs’taki tüm okullarda verilmesi gerektiğine inandığını belirten Erhürman, geleceğin sahibi olan çocukları geçmişin acılarıyla yetiştirmenin barış içinde bir dünya yaratmanın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, “Bir orman gibi kardeşçesine yaşamak için çocuklarımızla ileriye bakacağız”

(AK/FEZ)   FOTOĞRAFLI

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