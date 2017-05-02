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02 Mayıs 2017 Salı 11:56

Ctp Gençlik Örgütü’nden Lefkoşa Ve Girne’deki Genç Girişimlere Ziyaret

Cumhuriyetçi&nbsp; Türk Partisi (CTP)&nbsp; Gençlik Örgütü, genç girişimcilere, üreticilere, iş yeri sahiplerine ve emekçi gençlere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Lefkoşa ve Girne’deki bazı işyerlerini ziyaret etti.

Ctp Gençlik Örgütü'nden Lefkoşa Ve Girne'deki Genç Girişimlere Ziyaret
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Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Cumhuriyetçi  Türk Partisi (CTP)  Gençlik Örgütü, genç girişimcilere, üreticilere, iş yeri sahiplerine ve emekçi gençlere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Lefkoşa ve Girne’deki bazı işyerlerini ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre,  Genel Sekreter Hüseyin Aranır, MYK üyeleri Çağkan Kabataş, Bertu Dedeler, Feriha Tel, Gençlik Meclisi üyesi Hüseyin Aytaç ve Parti Meclisi üyesi Onur Olguner’den oluşan Gençlik örgütü heyeti Lefkoşa’da 1956’dan beri hizmet veren Budak Pastanesi’ni ziyaret ederek direktörü Resa Budak ile görüştü.

Görüşmede,  Surlariçi  trafiği ve park yeri sıkıntılarıyla ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

Gençlik Örgbütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, Genel Sekreter Hüseyin  Aranır, MYK üyeleri Barış Önel, Feriha Tel ve Gençlik Meclisi üyesi Hasan Kobat’tan oluşan ikinci heyet ise Girne’de  Food For Fit'e gerçekleştirdiği ziyarette Direktör Güran Ataker ile görüştü.

(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI

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