Ctp Gençlik Örgütü’nden Dün Yaşanan Okul Minibüsü Kazasıyla İlgili Açıklama

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, İskele Ercan anayolunda dün yaşanan okul minibüsü kazasına işaret ederek, “Yakın geçmişimizde yaşanan üzücü olayı yine bizlere hatırlatmakta gecikmeyen hükümeti esefle kınıyoruz” dedi.

“PALYATİF TEDBİRLERİN GERÇEK ÇÖZÜM OLMADIĞI ORTADAYKEN MEVCUT HÜKÜMETİN İŞ BİLMEZ TAVIRLARI SAYESİNDE UMARIZ Kİ ACILAR ÇOĞALMAZ”

Lefkoşa, 26 Ocak 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, İskele Ercan anayolunda dün yaşanan okul minibüsü kazasına işaret ederek, “Yakın geçmişimizde yaşanan üzücü olayı yine bizlere hatırlatmakta gecikmeyen hükümeti esefle kınıyoruz” dedi.

CTP Gençlik Örgütü konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, “Yaşanan acı olaydan sonra palyatif tedbirlerin gerçek çözüm olmadığı ortadayken mevcut hükümetin iş bilmez tavırları sayesinde umarız ki acılar çoğalmaz” ifadelerini kullandı.

“Hükümet etmeyi yap boz oyunu sanan zihniyetin, yaşanan kazalarda sorumluluğu en yüksek seviyededir” denilen açıklamada, hükümetin bu sorunlara ya çözüm bulması ya da istifa etmesi gerektiği savunuldu.

(DOĞ/ŞEB)