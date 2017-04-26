Ctp Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, Okulları Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, “23 Nisan Çocuk Bayramı” dolayısı ile Canbulat İlkokulu, Gazi İlkokulu, Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu ve Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu'nu ziyaret etti.

Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, “23 Nisan Çocuk Bayramı” dolayısı ile Canbulat İlkokulu, Gazi İlkokulu, Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu ve Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu'nu ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre ziyaretlerde; çocuklara yiyecek ve içecek ikram edildi.

Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Uygar Küçüksu, örgüt olarak 23 Nisan dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl yapılan etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini, etkinliğin amacının; çocukları gülümsetebilmek ve onların 23 Nisan bayramını bu şekilde kutlayabilmek olduğunu belirtti.

Küçüksu, bugünün çocuklarının yarının teminatı olduğuna ve onların geleceği yapılandıracak olmasına vurgu yaparken, “Bize düşen görev; onlara temiz, güvenilir, dürüst bir yaşam alanı bırakmaktır” diye konuştu.

(SEL) FOTOĞRAFLI