Ctp Gençlik Örgütü: “kktc’nin İvedilikle İnsan Haklarına Uygun Bir Politika Belirlemesi Gerekmektedir”

Lefkoşa, 23 Kasım 14 (.): CTP Gençlik Örgütü, KKTC’nin, mülteci hakları ve sığınmayla ilgili, ivedilikle insan haklarına uygun bir politika belirlemesi gerektiğini kaydetti.

CTP Gençlik Örgütü, yaptığı yazılı açıklamada, bugün sabaha karşı Girne limanına çıkarılan çoğunluğu Suriyeli ve aralarından Iraklı vatandaşların da olduğu tespit edilen mültecilerin insanlık dramını takip ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

“Günümüzün vazgeçilmezi olan göç ve özellikle ‘zorunlu göç’ göz ardı edemeyeceğimiz bir konudur. Bu doğrultuda mülteci hakları en temel insan haklarından olup, İnsan Hakları Beyannamesi Madde 14’te de zulüm altındaki herkesin başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı olduğu belirtilmiştir.

Bugün adamıza sığınmış olan mültecilerin sağlık kontrollerinden sonra adadan tasfiyesi başlamıştır. Mültecileri güvenli bir üçüncü ülkeye göndermenin mümkün olması yanında Türkiye’nin bugünkü durumu göz önünde bulundurulduğunda sığınmacılar için güvenli olup olmadığı tartışmaya açık bir konudur.

Bulunduğu coğrafya itibariyle ülkemizin kendini bu konudan soyutlaması kabul edilemez. Bu konu artık göz ardı edilmemesi ve toplumsal ve hükümet düzeyinde tartışılması insanlığa karşı olan görevlerimizden biridir.”

(HA)